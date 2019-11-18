Помощники ведьм или заложники предрассудков? В мире отметили День черной кошки

Одни считают их воплощением нечистой силы, помощниками ведьм и злых колдунов. Другие меняют свой маршрут, если этот черный сгусток энергии ненароком перейдет им дорогу. Подобные предрассудки, связанные с черной кошкой, живут и в наши дни, и временами люди относятся к этим милым пушистикам ну совсем неблагосклонно.

Чтобы развеять магическую силу этих созданий, ко Дню черной кошки сотрудники зоопарка рассказали, как же котикам выпало иметь именно черную окраску.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Но в окрасе черной кошки нет ничего мистического. Все дело в пигментах и мутациях на генном уровне. У кошек на оттенок шерсти влияют два пигмента: желтого цвета - это феомеланин и черного - эумеланин. В результате угнетения феомеланина и получается преобладающий черный цвет. Но если желтый пигмент подавлен не полностью, то он может давать окрас слегка коричневатого или сероватого цвета. Иногда эти нюансы видны только при определенном освещении.

Поэтому, по словам пресс-секретаря зоопарка, цвет шерсти этих кошек никак не влияет на характер и привычки когтистых черных красавиц.

Специалисты призывают любить пушистых любимцев независимо от их окраски, и тогда, по словам Жанны Сивухи, котики будут приносить только счастье и удачу.