Пополнение в экопарке: карликовая свинья Агата родила "звездных" поросят

24 ноября 2017 г. 10:19
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Семь разноматных поросят родились на прошлой неделе. Мини-пиг Агата - настоящая "звезда" экопарка, она выступает в Театре детей и животных.

«Для всех это было большой неожиданностью, думали, что Агата просто хорошо поправилась. Оказалось, что она скрывала свою беременность и в таком положении выходила на сцену. О том, что она ожидала потомство, узнали только тогда, когда она уже родила. Малыши родились очень разными, одни похожи на маму – розово-серые, другие на папу – черные, пара детенышей окрашены как настоящие дикие поросята – черные с рыжими полосками, и есть поросенок с пятнами в горошек. Имена им еще не придумали. Пока что они растут – едят, спят и, когда малыши гуляют вместе с мамой, посетители Фельдман Экопарк могут их видеть», — рассказала Анна Гаражина, руководитель кружков «Растем в Экопарке» и «Азбука природы» Театра детей и животных.

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