Пополнить багаж знаний. Квест для школьников от Харьковоблэнерго и правоохранителей

От того насколько быстро Дарья со своими друзьями вспомнят все, что они знают о безопасности дорожного движения, правилах обращения с незнакомцами и пользования электроприборами, зависит многое. Сегодня дети проходят квест. Впрочем, главная помощь от этих знаний вовсе не в соревнованиях, а в реальной жизни. Например пятиклассница Даша сегодня узнала, как можно спасти человека

Даша Дмитрук, ученица ХСШ № 75

Если человеку, например, плохо – ему надо сделать искуственное дыхание. Нас учили, как надо брать тряпочку, приложить к нему и душать ему в рот, давати ему воздух. И выкачивать его, нажимать пять раз вдоль груди

Кроме Даши с друзьями в игре приняли участие 80 школьников 75-й школы. А также представители АК «Харьковоблэнерго» и патрульной полиции, которые, собственно, и являются организаторами мероприятия. Квест был разделен на семь этапов, ровно столько же команд соревновались между собой

Одягнути гумові чоботи, каску та врятувати ось цього потерпілого мають учасники на цьому етапі квесту. Втім, якщо потрібних речей поруч не опинилося – підійдуть і підручні засоби

Здесь школьники узнали, как помочь человеку, который упал и попал под действие напряжения. Задача не из легких - надо освободить пострадавшего из-под действия электротока

Евгений Канунник, инженер АК "Харковоблэнерго"

Мы используем штангу диэлектрическую, но в обыденных случаях, бывает так, что подойдет сухая палка, одежда сухая, то есть какие-то диэлектрические средства, с помощью которых можно освободить пострадавшего

От специалистов Харьковоблэнерго дети узнали правила оказания доврачебной помощи, как обращаться с электроприборами и как действовать в опасных ситуациях. Такой подход был выбран не случайно, уверяет ведущий инженер организации

Алла Холодова, ведучий инженер АК «Харковоблэнерго»

Розумієте, дітям потрібно розказувати про електробезпеку на зрозумілій їм дитячій мові. То есть в ігровому форматі. Якщо ми будемо 45 минут розповідати, що ми можемо робити, а що категорично заборонено – то то вони це не зрозуміють. А в такій ігровій формі, така подача – їм весело, цікаво

А вот патрульные рассказали детям, как правильно вести себя на улице в период летних каникул

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью упр. патрульной полиции в Харьк. обл

Ми були представлені двома станціями тут. Вони мали назву «правила дорожнього руху» та безпека при поводженні з незнайомими людьми». Тому що діти зараз виходять самостійно на вулицю і це дуже корисно знати, як себе поводити.

Маргарита Каптан, ученица ХСШ № 75

Расскажи, пожалуйста, что нужно делать, если тебя незнакомый человек пытается похитить, утащить?- Нужно кричать и говорить “он не мой родитель и не родственник ». – И как это должно повлиять на окружающих? - Окружающие должны понять, что это не папа или не мама тащат домой, а незнакомец. И они будут помогать и вызовут полицию

Закончилась интересная игра флэшмобом в котором приняли участие все присутствующие

