Популярные и культовые харьковские пиццерии®

Вкусно перекусить важно как для гостей Харькова, так и для коренных харьковчан, выбравшихся на прогулку по улицам города в выходной день. Итальянская кухня полюбилась давно почти всем, поэтому не удивительно, что наиболее часто заказываются пиццы. Это знакомая каждому, вкусная, сытная и довольно быстрая в приготовлении пища. Данное лакомство доступно по цене, а пиццерии расположены во многих районах града. К тому же, многие заведения, помимо основного блюда, предлагают дополнительно разнообразные салаты, гарниры, мясные кулинарные шедевры. Поэтому харьковские пиццерии становятся популярными местами даже для празднования каких-то не слишком значительных событий (именины, день студента, профессиональные праздники).

Есть несколько наиболее культовых харьковских пиццерий, полюбившихся жителям и гостям города. Здесь почти всегда многолюдно, высокое качество предлагаемой продукции и обслуживание на достойном уровне:

Красивый интерьер и уютная атмосфера притягивает посетителей в «Pizza House». Здесь можно отведать итальянскую, тайскую и японскую кухню. Вниманию посетителей предлагаются разные виды пиццы, сендвичи, бутерброды, салаты, множество закусок и десертов, блюда вегетарианского и детского меню. Можно заказать первые блюда, а в качестве гарниров – лапшу, рис, пасту, спагетти. Отличным дополнением станут роллы и суши.

Красивая обстановка и быстрое обслуживание присущи сети быстрого питания «Буфет». Здесь предлагается, помимо пиццы, разнообразная выпечка и пироги, десерты, первые блюда, салаты и закуски. Из напитков широко представлены различные безалкогольные коктейли, чай, кофе.

Строгим японским стилем встречает своих гостей заведение «Япошка». В нем можно отдохнуть, подкрепившись пиццей, суши и роллами, отобедав первых блюд либо салатов и закусок, мясных блюд с гарниром из японской и итальянской кухни. Сладкоежки смогут полакомиться вкуснейшими десертами. А запивать можно как безалкогольными разнообразными напитками, так и вином.

Уютная, красивая, располагающая обстановка будет окружать посетителей «Capri Pizza». Это заведение итальянской, европейской и кавказской кухни, где можно отведать не только пиццу или первые блюда, салаты закуски, но также гриль-меню и блюда, приготовленные на мангале. Пивные закуски прекрасно дополняют предлагаемый ассортимент пива. Можно также заказать безалкогольные напитки. В «Capri Pizza» возможна адресная доставка продукции.

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