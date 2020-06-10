Портативность и продуктивность — ноутбук для геймеров®

Запуск требовательных к ресурсам игр или приложений больше не привязан к громоздким ПК. Чтобы погрузиться в миры эпических сражений, головокружительных гонок или продуманных стратегий, можно купить игровой ноутбук Lenovo с доставкой, охватывающей Киев и все населенные пункты Украины. Такие устройства весом от 2,19 кг и с запасом автономности до девяти часов при полностью заряженной батарее обеспечат мобильность, если необходимо играть вне дома.

Мощность компьютера в стильном корпусе

Игровые лэптопы Lenovo порадуют быстрым запуском приложений и плавным отображением сложной графики на средних и высоких настройках. Устройства оснащены дискретными видеокартами, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ, производительными процессорами. Предусмотрено достаточно места для хранения коллекции видеоигр, любимой музыки, фотографий. Купить игровой ноутбук можно для выполнения бизнес-задач. Благодаря лаконичному дизайну устройства Lenovo будут одинаково уместно смотреться как на чемпионате по киберспорту, так и во время презентации проекта в офисе.

Продуманный дизайн для уверенных побед

Система охлаждения устройств обеспечит максимальную эффективность при высоких нагрузках, работая при этом практически бесшумно, чтобы не отвлекать геймеров от игрового процесса. В ноутбуках ideapad L340 Gaming можно выбирать подходящий режим использования: тихий для повседневных задач или быстрый для игр.

Обзор мельчайших деталей игрового поля

Установленная в ноутбуках IPS-матрица обеспечивает приближенную к натуральной цветопередачу и угол обзора 178 градусов. Модели, оборудованные Dolby Vision HDR, визуально стирают границы между картинкой на экране и действительностью — контрастное, яркое и максимально реалистичное изображение радует глаз. Ощутить себя участником игровых событий поможет акустика с поддержкой Dolby Audio, а с помощью технологии Sound Radar можно уловить направление звука, чтобы отслеживать каждое передвижение противника.

Для самых метких стрелков

Клавиатура — главное «оружие» геймера — оснащена цифровым блоком и голубой, белой или разноцветной RGB-подсветкой для комфортного использования ноутбука при недостаточном освещении. Для точного управления стоит выбрать модели с защитой от ложных срабатываний и временем отклика менее 1 мс.

Игровые ноутбуки Lenovo обеспечат яркий релакс и быструю плавную работу сложных программ.