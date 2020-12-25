Потепление и снег с дождем: какая погода ожидает украинцев на выходных

В ближайшие субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит 0°...+10°. В субботу снег ожидается в Хмельницкой и Полтавской областях, в Николаеве и Харькове - мокрый снег.

Южные области зальет дождями.

В воскресение осадки практически отступят, только в Одессе пройдет небольшой дождь. Температура днем снизится до -1°.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем +1°. В воскресенье в столице малооблачно, температура: -4°...0°.

В Харькове в субботу - мокрый снег, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье - малооблачно, -10°...-1°.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +1°, погода останется та же.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем 0°, солнце станет немного больше - ожидается малооблачная погода.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°. В воскресенье - немного потеплеет, температура ночью опустится до -3°, днем +1°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье днем немного похолодает - до +3°, дождь.

В Днепре в субботу ожидается мокрый снег, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье - немного похолодает, днем температура упадет до +1°, ожидается переменная облачность.

В Симферополе будет дождь, +4°...+10°. В воскресенье +5°...+7°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу - пасмурно и небольшой дождь, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье 0°...-9°, ясно и безоблачно.

В Буковеле в субботу облачно, температура до -4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -2°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°. В воскресенье - так же облачно с прояснениями, ночью -3°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +2°. В воскресенье температура днем снизится до +1°, а ночью - до -1°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, 0°, в воскресенье - такая же погода, температура воздуха -1°...+4°.

В Затоке в субботу будет облачно, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно днем с температурой до +4°, ночью до +5°.

В Бердянске завтра облачно и небольшой дождь, температура до +7°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -2°, а днем +2°.