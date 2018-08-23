Золотой фонд. "Аксакалы" АТН поздравляют "Агентство телевидения Новости" с 25-летием

23 августа 2018 г. 18:30
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Харьковчане, смотревшие местные телеканалы в конце прошлого века, вероятно, еще помнят, сколь мегапопулярны были "Новости АТН" и другие программы "Агентства телевидения Новости".

Романтичные, искренние, опытные и не очень журналисты, рассказывавшие о жизни Харькова в эфире АТН в последние годы 20-го века, сегодня - уже не столь романтичные, но сплошь успешные люди. Кто-то продолжает работать по специальности, у кого-то - иные интересы.

Жизнь разбросала тех, кто начинал работать в АТН и сделал телекомпанию самой популярной в Харькове, по разным странам.

Зато почти все, до кого удалось "достучаться", откликнулись на просьбу поздравить АТН с 25-тилетием, которое мы празднуем сегодня - 23 августа 2018 года..

Вышло очень даже недурно.  

Видео: 

"Аксакалы" АТН поздравляют "Агентство телевидения Новости" с 25-летием

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