Правила чистки робота-пылесоса: советы хозяйкам®

Благодаря современным гаджетам уборка в доме не отнимает время, которое можно потратить на выполнение других дел, и не доставляет лишних хлопот. На помощь приходит робот-пылесос – смарт-устройство для поддержания порядка в комнатах. Со временем гаджет перестает работать корректно из-за скопившейся на щетках пыли, изношенных фильтров и загрязненных датчиков. Важно систематически очищать смарт-помощника, чтобы продлить срок его службы. Разберемся, как делать это правильно.

Техническое обслуживание робота-пылесоса

Конструкция гаджета предполагает наличие сенсоров, которые сканируют помещение, оптических датчиков для измерения высоты, определения расстояния до стен, предотвращения столкновений поиска пыли. Кроме того, пылесос оборудован основной и боковыми щетками, модулем для влажной уборки с резервуаром и фильтрами. Каждая из этих комплектующих требуют технического обслуживания для корректной работы.

Основная и боковые щетки

Один из главных элементов пылесоса расположен на его нижней части. Основную щетку рекомендуют чистить каждую неделю. При этом поверхностного ухода недостаточно, ее нужно вытащить из корпуса для удаления остатков пыли и намотанных волос с помощью вспомогательного устройства, предложенного в комплектации. Менять основную щетку желательно раз в 6-12 месяцев.

Боковые лопасти тоже требуют ухода, поскольку накапливают пыль и волосы, которые усложняют их движение. Для очистки щетки нужно открутить от корпуса, снять, прочистить и установить обратно. Такие действия следует выполнять раз в одну-две недели в зависимости от частоты уборки.

Пылесборник и фильтр

Комплектующая и ее составляющий элемент находятся на основной верхней панели гаджета. Пылесборник нужно изъять из корпуса, открыть и очистить от мусора. Совершать его обслуживание советуют каждую неделю.

Для чистки фильтра открывают пылесборник, наполняют его небольшим количеством воды и встряхивают. Процедуру повторяют несколько раз, выливая грязное содержимое. При этом важно учитывать несколько нюансов:

мытье проводят под проточной водой, без специальных средств;

для ополаскивания фильтра не нужно использовать щетки или выполнять действия руками.

Далее комплектующую отряхивают от воды и оставляют просохнуть на 24 часа. После этого фильтр снова готов к использованию. Чистку желательно проводить каждые две недели.

Насадка для влажной уборки, датчики и док-станция

Насадка расположена на соответствующем модуле. Этот элемент нужно ополаскивать после каждого использования, поскольку грязная вода может попасть в фильтр. Кроме того, накопившаяся пыль препятствует скольжению гаджета по полу.

Во время работы маленькие частицы грязи налипают на датчики падения, определения расстояния от стен. Обеспечить корректную работу поможет протирание сенсоров мягкой сухой тряпкой. Аналогичные действия с частотой раз в месяц стоит выполнять с контактными зонами для подзарядки док-станции.

Правильный уход и техническое обслуживание Xiaomi Mi RoboRock S50 обеспечит корректную работу гаджета и эффективную уборку в доме. Прислушайтесь к простым советам, чтобы продлить срок службы смарт-помощника.