Правила кормления собак в зимний период®

В дикой природе к наступлению холодного сезона хищники накапливают жировые отложения. Это позволяет согреваться зимой. Собаки давно приручены человеком, но в эволюционном масштабе прошло слишком мало времени. Вашему питомцу тоже необходим дополнительный запас энергии, чтобы сохранять оптимальную температуру тела.
Опытные заводчики знают — зимой необходимо вносить изменения в рацион. Как организовать правильное кормление собак? Как рассчитать необходимое количество калорий и питательных веществ? Эксперты магазина Дог ком юа ответят на эти вопросы и помогут выбрать правильный рацион.
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На потребность в дополнительной энергии влияют разные факторы. Внося изменения в питание собак зимой, следует учесть:
Прежде чем купить сухой корм для собак, внимательно изучите его состав. Важно высокое содержание мяса. Зоомагазин Dog советует обратить внимание на такие элементы:
Очень важно, чтобы у собаки всегда было теплое питье. Если питомец живет на улице, и вода постоянно замерзает, обеспечьте ему доступ к емкости с мягким снегом.
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