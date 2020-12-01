Правила кормления собак в зимний период®

В дикой природе к наступлению холодного сезона хищники накапливают жировые отложения. Это позволяет согреваться зимой. Собаки давно приручены человеком, но в эволюционном масштабе прошло слишком мало времени. Вашему питомцу тоже необходим дополнительный запас энергии, чтобы сохранять оптимальную температуру тела.

Опытные заводчики знают — зимой необходимо вносить изменения в рацион. Как организовать правильное кормление собак? Как рассчитать необходимое количество калорий и питательных веществ? Эксперты магазина Дог ком юа ответят на эти вопросы и помогут выбрать правильный рацион.

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Каким должно быть питание собак зимой?

На потребность в дополнительной энергии влияют разные факторы. Внося изменения в питание собак зимой, следует учесть:

сколько времени животное проводит на улице. Служебным и дворовым собакам нужно увеличить калорийность или изменить график кормления (3-4 раза в день);

температура воздуха. В регионах с мягкими зимами можно лишь немного увеличить объем порций. Началось сильное похолодание? Следует корм для собак купить с высоким процентом мяса и жиров;

длина шерсти и густота подшерстка. Лайки, хаски, тибетский мастиф и представители других холодоустойчивых пород прекрасно переносят низкие температуры. Гладкошерстные собаки нуждаются в дополнительной защите от холода. Но следует внимательно следить за весом животного, особенно, если вы сократили продолжительность прогулок.

Прежде чем купить сухой корм для собак, внимательно изучите его состав. Важно высокое содержание мяса. Зоомагазин Dog советует обратить внимание на такие элементы:

Омега-3 и Омега-5. Их источники — рыбий жир и растительные масла;

яйца и печень;

глюкозамин и хондроитин для подвижности суставов;

сухие дрожжи;

пробиотики;

овощи, ягоды.

Очень важно, чтобы у собаки всегда было теплое питье. Если питомец живет на улице, и вода постоянно замерзает, обеспечьте ему доступ к емкости с мягким снегом.

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