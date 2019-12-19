Праздник приближается: в Харькове открыли главную елку города и новогоднюю ярмарку

19 декабря 2019 г. 20:03
Автор: Лариса Говина
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Праздничный концерт, новогодняя ярмарка и открытие главной елки города. В день Святого Николая на площади Свободы собрались тысячи горожан.  

Галина, харьковчанка:

У мене сьогодні іменинниця, тому це в два рази вплине на новорічний настрій. Дуже гарно, ми прогулялися по Харкову. Так яскраво, так красиво.

Татьяна, харьковчанка:

Очень красиво, ожидали что-то новое в этом году, все появилось. Добавилось много декораций. Новое осветление, прекрасное настроение. Несмотря на то, что пока нет снега.
 

Ирина, харьковчанка:

Большая елка, ждем её открытия. Много радостных минут и новых впечатлений в новом году.
 

В прошлом году харьковская елка стала рекордсменкой. Ее признали самой высокой в ​​Украине - более 40 метров. В этом году конструкция праздничной красавицы осталась неизменной. Но выглядит она по-другому, с новыми световыми эффектами. Монтаж елки завершили 5 декабря и торжественно зажгли через две недели.

Вместе с елкой на площади открыли новогоднюю ярмарку. Кроме того, работает каток. Кататься можно без ограничений. Однако вход стоит 100 гривен. Бесплатно - только в будни до 12. Домик Деда Мороза пока продолжают строить. Хотя он вызвал больше всего обсуждений среди горожан. Ведь обошелся бюджету Харькова  в 6 миллионов гривен. Приблизительно столько, сколько и скандальный туалет в парке Горького с аквариумом и пением птиц. Всего на подготовку к новогодне-рождественским праздникам чиновники потратили около 75 миллионов

Юрий, харьковчанин:

Я считаю, что оно стоит этих расходов. Жизнь у нас и так не такая уж легкая, хоть какой-то вносит позитив в нашу жизнь.

Виталий, харьковчанин:

Ну, напевно, конечно, стільки не нужно было тратиться. Лучше, конечно, в детскі будинки поотдавати, солодощі купити, іграшки. Ну, хочется, конечно, привлечь побольше туристов. Може, якось підзаработає город.

Праздничный городок на площади Свободы будет работать в течение месяца - до 19 января. Встреча Нового года с концертом там начнется 31 декабря в 23.00 и продлится до 3 часов ночи.

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