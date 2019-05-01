Преимущества глобус-бара: хороший ли это подарок?®

Люди, которые любят элитный алкоголь, хотят хранить его в отличном месте, которое будет вписываться в интерьер и выглядеть стильно. Так как хороший алкоголь требует особого хранения, то естественно необходимо купить мини-бар, который будет темным и прохладным. Холодильники не всегда подходят, а поэтому чаще всего выбирается глобус-бар, который прекрасно подходит и для кабинета, и для гостиной. Эта статья создана для того, чтобы рассказать о всех плюсах подобного изделия и почему глобус-бар считается прекрасным подарком. Начнем с историиh1>

Откуда пошли глобус-бары?

Такой подвид мини-баров был придуман еще в середине прошлого века. Итальянский мастер Итало Зоффоли изготавливал мебель и однажды он решил взять участие в конкурсе со своим необычным изделием из дорогой породы дерева. Благодаря высокой оценке от жюри, мужчин сумел победить и выиграть огромную сумму денег, которую и вложил в свое дело. Сейчас мебельные изделие от марки "Zoffoli" очень популярны и пользуются большим спросом на мебельном рынке.

Виды глобус-баров и их преимущества

Существует несколько оригинальных вариантов такого изделия. Но чтобы рассказать о всех не хватит ни сил, ни времени. А поэтому мы расскажем о трех самых востребованных дизайнах:

Настольный глобус-бар. Этот более компактная модель, которая не займет много места, при этом сможет вместить в себя несколько бутылок спиртных напитков и бокалы. Такие мини-бары идеально вписываются в деловую атмосферу помещения и привнесут в нее изюминку. У настольных моделей крепкая подставка, поэтому можете не бояться, что он упадет. К тому же есть множество разновидностей именно настольных баров, которые прекрасно впишутся в любой дизайн интерьера. Напольный глобус-бар идеально смотриться в больших помещениях. Эта модель может быть самой разной высоты или ширины, а также может быть совершенно разный дизайн подставки. Довольно часто можно увидеть подставку, где мускулистый Атлант держит на своих плечах земной шар. Есть еще модель с угловой подставкой, благодаря чему экономиться некоторое место. Классический цвет именно напольных мини-баров - это цвета дорогих пород деревьев, но для самых экстравагантных покупателей найдется и что-то пооригинальней. Глобус-бар и встроенный стол. Эти модели покупают с учетом того, что в кабинете и гостиной комнате будут частые встречи, где помимо алкоголя нужно будет поставить минимальные закуски. Благодаря встроенному столу на этот мини-бар помещается и посуда с закусками, и бутылки со спиртным, и лед в специальной емкости и бокалы.

Помните, что выбор глобус-бара зависит только от предпочтений мужчины, которому вы будете дарить этот подарок и от ваших возможностей. В любом случае каждая из вышеперечисленных моделей будет смотреться богато и стильно.

Напоследок отметим, что такие оригинальные мини-бары на подсознательном уровне расскажут гостям о статусе хозяина и о его изысканном вкусе. Цены на такие подарки не дешевые. Однако в онлайн-магазине, по ссылке https://intex-best.com.ua/g653078-globus-bary можно приобрести качественный глобус-бар по приемлемой цене.