Президент побывал на концерте в реконструированной филармонии

Перед началом первого концерта к гостям филармонии обратился Президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

«Поздравляю всех харьковчан с тем, что, наконец, осуществилась мечта многих поколений харьковчан. С открытием нашей Харьковской филармонии. Это наша настоящая победа», - сказал Президент.

Он отметил, что ключевые работы на строительстве филармонии были выполнены рекордными темпами за последние три года и вспомнил открытие органного зала, на котором присутствовал в 2016 году. За это время в зале прошло 500 органных концертов и Харьковский органный зал называют лучшим залом в мире.

«Здание Харьковской филармонии много лет находилось в ужасном состоянии, несмотря на величественную историю и традиции. Многие пытались восстановить и здание, и его назначение. И нам, наконец, удалось полностью его реконструировать, - прокомментировала руководитель ХОГА Юлия Светличная.

Сегодня это один из лучших и самых современных филармонических комплексов в Украине, в который входят три функциональных зала: большой - на 777 мест, камерный и органный. В целом комплекс может принимать около 1500 зрителей одновременно.

Отметим, большой зал Харьковской областной филармонии был построен в конце XIX века как аналог знаменитого зала дворца Тюильри в Париже. В нем уникальная акустика, которую не только сохранили, но и усилили во время реконструкции, оборудовав сцену ракушкой, которая формирует звук так, чтобы он не шел в кулисы и не поглощался занавесом. Оркестровая яма в большом зале трехуровневая, что позволяет проводить любые спектакли, оперы и балеты.

При реконструкции исторического здания старались максимально восстановить его аутентичный вид и сделали его доступным для всех, в том числе и для людей с инвалидностью.

Главный дирижер областной филармонии Юрий Янко подчеркнул, что строительства «здания для музыки» Харьков ждал всю свою историю, ведь до завершения реконструкции филармонии подобного комплекса в городе никогда не было.

Первый концерт в отстроенной филармонии открыли увертюрой к опере «Тарас Бульба» Николая Лысенко, мировая премьера которой состоялась именно в этом зале.