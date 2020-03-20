Пробежка без компании, воркаут на балконе, игра в "stop -touch". Как заниматься спортом в карантине?

Всем доброго времени суток, это команда «Бартстайлерз», и мы продолжаем курс онлайн тренировок, это уже вторая тренировка

В зале, где обычно собираются до сотни подростков, сейчас пусто. Тренеры разработали серию онлайн занятий, где дают задание ученикам, которые можно выполнить, сидя дома. Свои видеоуроки они выставляют в Ютюб и ждут от юных воркаутеров обратной связи:

СВЯТОСЛАВ КАЛЕНДИН, тренер по воркауту

Мы хотим доступным путем показать ребятам, как можно тренироваться в любых условиях. Потому что изначально воркаут родился как силовая дисциплина, которая позволяет тренироваться без тренажерного зала

Сергей Прескорник бегает ежедневно в любую погоду и собирает мусор, который люди оставили после себя. За месяц марарфонец пробегает чуть больше пятисот километров, а за одну тренировку собирает три пакета разного хлама. Останавливаться не собирается, даже разработал собственный перечень карантинных правил для тех, кто бегает.

СЕРГЕЙ ПРЕСКОРНИК, бегун

Дистанция между вами должна быть два –три метра, не передавать бутылку с водой, чтобы делиться с ребятами, которые бегают с вами, плюс - не передавать платочки-носовички…

Терапевт Роман Литвинов рекомендует всем без исключения заниматься спортом и выработать удобную привычку, которая пригодится всем:

РОМАН ЛИТВИНОВ, врач-терапевт

Вот, сидя друг с другом и общаясь у себя дома в безопасной ситуации, вы вдруг играете, а давай сыграем в «stop-touch», вот не касайся лица! И вот пока вы сидите, общаетесь, заметите, как кто-то потянул руки к лицу, в рот , в нос, в ухо, и ты говоришь -СТОП! Поиграйте в это, чтобы это стало привычкой - навыком!

Как победить коронавирус? Сделать ему бросок! Чистая победа!

Мастер спорта по самбо в прошлом, а ныне практикующий спортивный психолог Екатерина Соломъянова-Кирильчук советует спортсменам, которые готовились к соревнованиям, а сейчас вынуждены отложить старты, - выплеснуть эмоции и отвлечь психику от негатива:

ЕКАТЕРИНА СОЛОМЪЯНОВА-КИРИЛЬЧУК, спортивный психолог

Для спортсменов нужно поменять род деятельности. Если у нас борец - можно пойти потанцевать, даже так, такую активную тренировку, можно пробежку, то есть сменить род деятельности и подключать перемену моторных навыков, научиться жонглировать , научиться вышивать

Важно, говорит психолог, не нарушать чужие границы, заботиться о близких и научиться управлять своими негативными эмоциями.