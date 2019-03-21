Прогулки на свежем воздухе и специальная диета: в харьковском зоопарке проснулись медведи

Бурый мишка по имени Вася наслаждается первыми солнечными лучами в своем летнем вольере. Он еще сонный и не совсем активен, так как недавно проснулся после крепкого зимнего сна. Вместе с Васей на первую весеннюю прогулку вышли и другие косолапые воспитанники городского зоопарка - пять бурых и три гималайских медведя. На полную проявлять активность они начнут после того как температура воздуха займет твердую позицию в плюсах, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Пока ночные морозы зовут косолапых в берлоги, где их ждут тёплые лежаки из соломы. Если понаблюдать за прогулками мишек, видно как они жадно втягивают в себя весенний воздух, наслаждаясь его свежестью и чистотой. Вообще в период после зимнего сна даже в природе мишки обычно постятся потому, что ещё нет обилия различных кормов. Поэтому мишкам разве что повезёт найти вытаявшую из под снега тушу падшего животного или недоеденные остатки добычи других хищников.

Поэтому рацион, после выхода из зимнего сна для мишек состоит в основном из легких кормов, таких как пророщенный овес, морковь, свекла, яблоки и разнообразные каши. А вот своими любимыми - рыбой и мясом мишки начнут лакомиться чуть позже, когда пищеварительная система косолапых будет окончательно готова к «тяжелой» и жирной пище.