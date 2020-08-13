«Производитель счастья» - праздник на колесах! 14 и 15 августа «Ласунка» снова посетит Харьков!®

В начале лета ТМ «Ласунка» начала масштабную развлекательную кампанию. Мы создали фантастический ice-мобиль и отправили его путешествовать по городам Украины.

Ведь лето – это пора развлечений и веселья. И пока карантинные ограничения не дают нам провести традиционные «Праздники мороженого», которые так полюбились поклонникам ледяных сладостей, компания «Ласунка» решила подарить жителям городов немного праздничного настроения. Ведь мы, как «Производитель счастья» считаем своим долгом добавить в Ваше лето яркого настроения и незабываемых впечатлений.

Поэтому наш невероятный пикап с огромным рожком мороженого на крыше посещает различные города страны и удивляет их жителей. И уже на этой неделе «Ласунка» навестит Харьков во второй раз.

Каждый, кому посчастливится встретить наш необычный внедорожник гарантированно получит приятный подарочек, воздушный шарик и вкусную порцию счастья в виде любимого мороженого. А те смельчаки, кто сделает фото вместе с нашим авто и загрузит его на сайт https://svyato.lasunka.com/ сможет выиграть крутой приз – велосипед от ТМ «Ласунка»!

Если хочешь узнать больше подробностей о маршруте, условиях участия или пригласить нас в свой город – заходи на наш сайт https://svyato.lasunka.com/ /

С мороженым «Ласунка» лето становится ярче!