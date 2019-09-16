Прокат микроавтобуса в Киеве: 5 причин взять в аренду вместительную машину®

Планируете путешествие по Украине в компании коллег или одногруппников, но еще не определились с идеальным транспортом для такой поездки? Сегодня рассказываем, почему аренда микроавтобуса (Киев) – это лучший выход для обеспечения безопасного и комфортного путешествия всех участников группы как по Украине, так и за границу.

Прокат микроавтобуса в Киеве – с водителем или без

В случае необходимости компания проката предоставит вам профессионального водителя. Он заберет группу в указанном месте и с комфортом доставит в любую точку Украины или за границу Водитель с опытом отвечает за тайминг поездки, безопасность всех пассажиров и комфортную езду. Вам не нужно будет переживать про планирование маршрута или дополнительные нюансы путешествия – обо всем позаботится специалист.

Независимость в планировании маршрута

Куратор вашей группы может самостоятельно спланировать маршрут и внести в него коррективы в любой момент. Если вы арендуете микроавтобус с водителем, он всегда прислушается к вашим пожеланиям и в случае необходимости остановит машину там, где вам захочется, например, чтобы сделать групповое фото на фоне красивой живописной локации.

Высокий уровень комфорта и безопасности

Современные микроавтобусы отличаются высокой надежностью и прекрасным техническим оснащением. Климат-контроль (системы обогрева и кондиционирования), удобная высокая посадка сидений, подставки для еды и напитков, USB-выходы для подключения и зарядки гаджетов, достаточное количество места для ног – вы можете выбрать подходящую комплектацию микроавтобуса, чтобы путешествие прошло с максимальным комфортом для каждого члена группы.

Большая вместительность

Без микроавтобуса не обойтись, если вам нужно перевезти большую группу людей. Такой транспорт заказывают не только для путешествий и экскурсий, но и для трансфера гостей на свадьбу, для бизнес-мероприятий, встречи партнеров в аэропорту и т.д. Это действительно универсальный автомобиль, способный с комфортом перевезти людей на большие расстояния.

Экономия средств

Микроавтобусы с оптимальным расходом топлива и большая компания пассажиров – это гарантия экономии. Небольшая сумма оплаты аренды машины гарантированно стоит того комфорта, который вы получите во время путешествия или экскурсии.

В чем преимущество микроавтобуса перед автобусом и минивэном?

В микроавтобусе меньше посадочных мест, чем в автобусе, но больше, чем в минивэне. В условиях городских загруженных улиц микроавтобус показывает больший уровень маневренности в сравнении с автобусом.

От минивэна микроавтобус выгодно отличается большей пассажировместимостью и грузоемкостью. При том, что микроавтобус имеет более внушительные габариты в сравнении с минивэном, уровень комфорта обоих классов транспорта примерно одинаковый.

Главным критерием при выборе класса авто является количество человек, которых нужно перевезти. В автопарке компании “Luxservis” есть автомобили разных классов и пассажировместимости. Менеджеры помогут вам подобрать машину подходящей вместительности по самой выгодной цене.