Птичья любовь: Харьковская самка филина переехала в Черкассы к «жениху»

Десятилетняя самочка филина по имени Дора перед тем как поехать к потенциальному "жениху" в Черкасский зоопарк, находилась на длительном карантине. Составить пару Доре должен восьмилетний самец, по словам заведующей отделом птиц Оксаны Коваль, у филина уже была любимая, но она погибла летом прошлого года и филин начал скучать.

Оксана Коваль, зав. отделом птиц Черкасского зоопарка

Вони розмножувалися, давали приплід. Але на жаль самка загинула і тому ми шукали для нього нову самку і по скільки ваш зоопарк погодився нам в цьому допомогти в вас була вона, тому виникла така ідея їх поєднати. Він не агресивний. Полюбляє як всі хижі птахи він живий корм, насамперед - це щурів, можуть бути і морські свинки інколи, ну і м'ясо звісно.

Шестичасовой путь и адаптацию Дора перенесла легко, а новый просторный вольер самочке сразу пришелся по душе, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Наша Дора, кличка которой переводится как дар, стала настоящим подарком для самца, коллеги из Черкасского зоопарка и мы надеемся, что потомство не заставит себя ждать. Как только филин оказался в зоопарке, открыли коробку, птица моментально вспорхнула и заняла лучшую ветку на дереве в очень красивом и обширном вольере.

Увидев новую подругу, филин от неожиданности заметался по вольеру, потом некоторое время тихонько наблюдал за самкой и только собравшись с духом, распушил перья и начал «заигрывать» с Дорой.

По соседству с новоиспеченной парой проживают другие влюбленные из Харькова - степные орлы Василий и Василиса. Но самая любимая харьковчанка, говорят в местном зоопарке - это тигрица Амура. Она прибыла в Черкассы в восьмимесячном возрасте десять лет назад.

Юлия Ивашук, зав. отделом млекопитающих Черкасского зоопарка

Особливо цікавий в нас тигр, тому що самка досить грайлива вона дуже контактує з відвідувачами, постійно з ними ніби грається підходить до скла дуже близько і може декілька хвилин стояти, щоб люди могли добре її роздивитися і вона дуже гарно купається влітку. Коли вона купається, люди збираються, навіть стають в чергу щоб подивитися на неї.

Кроме птиц и тигрицы в Черкасском зоопарке есть и другие животные, переехавшие туда из Харькова. Это звезда фотосессий выдра Жетон, семья макак и черепаха.