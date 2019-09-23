Пушистые конкуренты: в Экопарке прошла масштабная выставка собак

Тррррр. Низ, низ, низ, низ.

Семилетняя Умка участвует в соревнованиях по аджилити. Для этого упорно тренируется три раза в неделю. Из трех шпицев Елены Сотирко в аджилити соревнуются два ее любимца, Умка и двухлетний японский шпиц Джеро.

Елена Сотирко, владелица собак

Да, вот она у нас неоднократно на призовых местах была и первые места мы занимали и Джеро тоже на призовых был. Ну с Умкой мы только аджилити, а вот ещё мы учувствуем танцы с собаками и фрисби. мы ещё танцуем. Вот недавно мы в Киеве танцевали.

Семидесятикилограммовый алабай терпеливо ждет вместе с хозяином Валерием Глухимчуком начало выставки.

Валерий Глухимчук, владелец алабая

Его зовут Каракуш, ему уже четыре с половиной года, практически мы участвуем в каждой выставке городской, занимаем призовые места, сейчас приглашены на бест шоу.

А вот этого полуторагодовалого красавца, несмотря на его крепкий вид и серьезную породу - ротвейлер, дома зовут нежно - Теленок. Здоровяк только что завоевал две победы в племенной и шоу выставке и теперь ждет шоу бест. Впрочем, его хозяин уверяет счастье не в этом.

Сергей Лукинов, владелец ротвейлера

Не в наградах дело, главное, чтобы он был любимым. Мы с детства ходили к слепым деткам в интернат, мы социализировали, детки его гладили, и он к детям, он может зализать. Найн.

Вот здесь оценивают экстерьер четвероногих, под пристальным прицелом жюри все начиная от ушей и заканчивая кончиком хвоста. В некоторых породах, например у овчарок, очень важна зубная формула собак.

Ольга Храмцова, председатель отделения Кинологического союза Украины "Природа".

Далее голова, шея, холка, значит спина, общие пропорции корпуса, грудь, глубина, там ширина, передние задние конечности ну и соответственно какой постав хвоста у собачки, какой окрас у неё, значит шесть в каком состоянии в какой кондиции это всё находится. Вот то ко всему есть комплексный подход.

По словам соорганизатора седьмой выставки «Осенний бал» Валерия Уварова в ней участвуют только чистопородные собаки, сейчас — это более полсотни пород от самых маленьких до очень больших.

Валерий Уваров, соорганизатор выставки, директор питомника собак Santa House Feldman

Это не только выставка собак, это можно сказать масштабное мероприятие, направленное на популяризацию кинологию в том числе для детей как бы это особое направление, и все мероприятия, которые мы проводим, в основном направлены на популяризацию кинологии среди детей.

После масштабной выставки все пушистые победители, получив заслуженные кубки и призы уехали домой.