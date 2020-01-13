Путешествие по Украине на машине: 5 самых популярных маршрутов®

Автомобильный туризм выбирают люди, которые любят и ценят комфорт и не хотят зависеть от незнакомых попутчиков. Ведь отправляясь в путешествие на собственном автомобиле, вы можете самостоятельно принимать решение о необходимости остановки, времени отправления или, например, изменениях в маршруте. Если у вас есть машина, вы с легкостью доберетесь до самых живописных уголков нашей страны, тем самым разнообразите свое времяпровождения. Выходные — отличный повод увидеть самые красивые локации Украины и провести досуг с родными или друзьями по-новому.

Львов и замки

Львов — один из самых красивых городов страны. Здесь туристический сезон не заканчивается никогда: зимой сюда отправляются, чтобы встретить новогодние праздники, а летом проводят время на прогулках и экскурсиях. Из-за высокого спроса на размещение туристов, во Львове большой спрос, но и, соответственно, выбор гостиниц в разных ценовых категориях. Бронируйте номер в отеле заранее, ведь хорошие предложения, как, например, на сайте https://www.phnr.com, пользуются особой популярностью и в преддверии путешествия свободных номеров может не оказаться.

Если у вас достаточно времени, обязательно посетите в окрестностях города потрясающие замки:

Подгорецкий замок;

Золочевский замок;

Свиржский замок;

Олесский замок;

Добромильский замок;

Жолковский замок.

Каменец-Подольский, Хотин

Стоит включить в путешествие по Украине на автомобиле посещение Хотинской крепости, одного из семи чудес Украины. На сегодня, это 5 башен с 40-метровыми стенами, колодец, казармы, дворец и подземелье. Сооружена была крепость в 5 веке до нашей эры. Спустя годы, здесь возвели приграничный форт князи Киева. В 1250-1264 годах Данило Галицкий и его сын расширили и укрепили крепость. Рекомендуем приобрести экскурсию, где вам поведают интересные истории (например, о девушке, замурованной в замке), покажут оружие и пыточные принадлежности, картины и многое другое.

В Каменец-Подольске обязательно посетите:

Каменец-Подольскую крепость;

Бакоту (затопленное село);

Кафедральный собор Петра и Павла;

Смотричский каньон.

Умань (Софиевка)

Большинство туристов приезжают в Умань, чтобы посетить уникальный дендропарк Софиевку. Каждая его аллея имеет свою историю, которые вы услышите от опытного экскурсовода. Если вы планируете путешествие по Украине на машине со своей второй половинкой, непременно отправляйтесь на романтическую прогулку в парк. Здесь замечательные посадки деревьев и растений, скамейки для романтиков, озеро, на территории есть где поесть, можно прокатиться на кораблике в летний сезон. Чистый воздух, красивейшие пейзажи и природа очаруют вас и никого не оставят равнодушным.

Коростышевский карьер

За 100 км от Киева (возле г. Коростышев) расположено место с живописными пейзажами, которые манят сюда туристов со всех уголков страны. Это отличное место для купания и отдыха на природе. Возле глубокого и зеркально чистого водоема среди скал и хвойного леса можно сфотографироваться на память, отдохнуть с палатками и шашлыками, купаться и принимать солнечные ванны.

Карпаты

Карпаты — это не только горнолыжные курорты, но и уникальная местность со своим колоритом и душой, невероятной кухней, автентическими традициями и приветливыми людьми. Планирование путешествия в Карпаты на машине зависит от того, сколько времени вы планируете там провести, собираетесь пешком подниматься в горы или хотите просто отдохнуть у подножья. Мы собрали самые популярные среди туристов места и населенные пункты в Карпатах, достойные вашего внимания: