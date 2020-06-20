Путешествуй по Украине: МКИП представит портал со всеми туристическими точками страны

Министерство культуры и информационной политики Украины разработает портал, где будут собраны все туристические точки Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"В ближайшее время представим туристический портал, где соберем все туристические точки, расставим их на карте, распишем маршруты, как добраться и чем там себя развлечь. Сделаем крутую, современную и полезную для путешественников платформу", – подчеркнул Ткаченко.

Министр отметил, что развитие туризма позволит привозить в страну больше иностранцев, что станет плюсом для бизнеса и экономики в целом.

Он рассказал, что в рамках стратегической части для управления отраслью, будет разрабатываться механизм исчисления туристической статистики. Также МКИП запустило кампанию "#МандруйУкраїною". По словам Ткаченко, этот проект является уникальным шансом помочь туристической отрасли внутри страны.

"Понимаю, что лето и жара, всем хочется на море, но на самом деле в каждой области есть базы отдыха и отели с бассейнами в живописных местах. Там можно прекрасно отдохнуть без моря и без толпы людей. Например, Днестр - Подолье - Бакота, Южный Буг, Голубые озера на Черниговщине. И не забывайте, карантин адаптивный – поэтому давайте настроимся на то, что и нам нужно адаптироваться к новому формату жизни. Сохраняем позитив, соблюдаем социальное дистанцирование и рекомендации Минздрава и смотрим на ситуацию под другим углом", – добавил Ткаченко.

Отметим, Государственное агентство развития туризма Украины дало старт проекту "Путешествуй по Украине", цель которого – популяризировать среди соотечественников внутренний туризм.