Пять бизонов из заповедника «Аскания-Нова» осваиваются в Харькове

Пятеро копытных великанов поселились в районе лебединого озера Экопарка. Два самца и три самки бизонов прибыли в Харьков по программе обмена из заповедника «Аскания-Нова». Самцам по семь лет, а бизонихи - помладше, им, говорят в Экопарке, - от пяти до шести. Чтобы попасть в новый, просторный вольер размером сто на сто метров, млекопитающим пришлось преодолеть более полутысячи километров в специальном грузовике для перевозки животных.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Специальный скотовоз, специальная техника, на самом деле животное крупное, и для этого надо не обычный там микроавтобус, там специальный скотовоз был для перевозки таких крупных животных. Их завозили в две ходки: первая ходка - три головы, два самца, одна самка и вторая ходка - две самки.

Сейчас бизонов кормят по-летнему рациону, однако с наступлением холодов его усилят на тридцать процентов. Такие большие животные в день, рассказывает Сергей Попов, вместе съедают четыре тюка сена, два мешка моркови с картофелем и корнеплодами и по три килограмма зерна на каждого.

Копытные морозов не боятся, поэтому никаких домиков или укрытий в вольере делать не планируют, территорию максимально приспосабливают к природным условиям обитания этих гигантов.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Это - первый вольер, будут ещё смежные вольеры, они будут переходить между вольерами, между собой, чтобы не убивали траву и саму растительность. Мы собираемся здесь комплекс сделать, Йеллоустоун, здесь будут животные, обитающие в Америке, начиная от птиц и заканчивая крупными копытными и хищниками.

Пока по соседству с бизонами в отдельном вольере проживают пятнистые олени, рассказывает начальник сектора копытных Сергей Попов. Все вольеры ограждены, и за животными следит охрана.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Нашими техниками проработано всё, животное на самом деле отсюда не может уйти, но опять же от этого никто не застрахован: кто-нибудь спугнет - животное может само себя покалечить. Вольер, можно сказать, открытый, техника безопасности - прежде всего: деток - держать за руки, за территорию желательно не залазить, сюда нельзя вообще никак, потому что животное может на самом деле нанести травму.

Сейчас единственное в Европе большое стадо бизонов есть в «Аскании-Нове», поэтому в Экопарке планируют тоже разводить и увеличивать популяцию этих животных.