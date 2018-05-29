Пятый уровень пожарной опасности. От чего стоит отказаться?

Кроме положительных впечатлений праздничные выходные оставили после себя огромное количество костров и мусора.

Стол каждого третьего из опрошенных харьковчан не обошел стороной шашлык. Вот и история Константина не является исключением. Впрочем, уверяет мужчина, его празднование не имело негативных последствий для окружающей среды, и вообще, он не понимает отдых, который вредит природе

Константин

Это небезопасно, отрицательно отношусь, так как много мусора оставляют после себя те, кто делает это на природе либо возле водоемов….много мусора. – Тем не менее, Вы разводили костер в черте города, как обустраивали свой костер? – А это во дворе нашего дома, это угли, которые мы покупали – мы ничего не рубили, ничего не заготавливали, и рядом у нас всегда вода.

Татьяна

Я считаю, что в городе возле домов и возле детских садов – это, конечно, опасно, есть для этого специально отведенные места или у себя на территории, если есть частный дом, если есть такая возможность.

Спасатели предупреждают о повышенном, пятом уровне пожарной опасности в экосистеме. Этот уровень не позволяет заезжать в хвойные, смешанные и лиственные леса. Тем более разводить там огонь.

Под запрет попадает разведение костров и в каких-либо посадках. Впрочем, хотя большинство харьковчан понимают серьезность положения - спасатели уже выезжали на тушение пожаров в экосистемах более 1200 раз.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

В результате этих пожаров два человека получили травмы – это имеются в виду ожоги, один случай закончился трагически. Эта женщина, сжигая сухостой, огонь получил большое свое развитие и уже перебрасывался на ту технику, которая стояла на открытой территории…она попыталась сама ликвидировать пожар , получила ожоги, в том числе, у нее было слабое здоровье. Она погибла.

Никакие меры безопасности, добавляет Игорь Лупандин, не могут гарантировать безопасность разжигающих костер и тех, кто их окружает. Тем более, принимая во внимание осложняющие факторы

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Я хотел бы обратить внимание на сильный порывистый ветер. Если в городе он достигает 10-15 м/с, то в области, на открытых территориях, скорость достигает его и 20-ти метров, тем самым увеличивает вероятность распространения огня.

Синоптики в свою очередь, также указывают на повышенный уровень пожарной опасности, несмотря на прохладу, которая идет вместе с первыми летними днями.

А еще они предупреждают о стихийных и опасных гидрометеорологических явлениях и резких изменениях погоды.

Завтра 30 мая будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла. Днем столбик термометра будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла.

31-го мая - переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​местами ожидается порывистый ветер - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла.

А вот первый и второй день лета будут прохладными. Ночью от +5 до +10 градусов Цельсия, днем ​​15-20 тепла, переменная облачность, без осадков.

3 июня синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха от 21 до 26 градусов со значком «+».