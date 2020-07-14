Рада проголосовала за закон о легализации игорного бизнеса

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада Украины на заседании завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок к законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Кроме членов фракции "Слуга народа", документ поддержали члены группы "За будущее", и "Доверие" и два внефракционных нардепа - Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Против принятия закона выступала оппозиция, замечая, что легализация игорного бизнеса и столь длительное рассмотрение этого законопроекта не является неотложными в условиях кризиса из-за коронавируса. На его принятии настаивало монобольшинство.

Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов. Предполагается, что лицензия на казино в Киеве будет стоить не менее 60 тысяч минимальных зарплат, то есть почти 280 млн гривен.

В других городах она будет стоить примерно 141 миллион гривен. Она будет действовать 5 лет, затем ее надо будет обновлять.

За счет платы за лицензии планируют компенсировать недопоступления в бюджет.

Владельцы игровых автоматов будут платить ежегодно примерно 29 тысяч гривен.

Как отмечается, закон не относит к азартным играм лотереи, спортивный покер, бильярд и боулинг.

Регулировать игорный бизнес будет новый орган - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Назначать и освобождать ее представителей (председатель и шесть членов) будет Кабинет министров Украины.

Телеграмм-канал "Слуги народа" обнародовал разъяснения относительно принятого закона. Предполагается, что благодаря легализации бюджет Украины будет получать 4 млрд грн в год.

"Что предусматривает законопроект:

игровые залы полностью уберут с улиц - теперь навсегда;

казино и залы игровых автоматов располагаются только в отелях - категории 4 и 5 звезд;

то же самое с букмекерскими пунктами – они могут быть размещены только в гостиницах;

расстояние игровых залов от школ - не менее 500 м;

устанавливаем ограничения для тех, кто может играть, - повышаем возраст от 18 до 21 года. Кто будет играть и сколько ему лет – будет идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт;

за ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность (штраф от 170 до 680 000 гривен, за повторное нарушение от 680 до 850 000 гривен) или лишения свободы;

работникам правоохранительных органов за бездействие или «крышевание» игорного бизнеса - от 6 до 8 лет лишения свободы;

жесткие финансовые штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года - штраф около 2 миллионов 360 000 гривен, а за повторное нарушение -аннулирование лицензии;

увеличивается круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи", - пояснили в партии.

Напомним, что игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет. В первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января 2020.

Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах категории 3-5 звезд.

К слушанию во втором чтении нардепы подготовили более 3500 поправок.

Закон предусматривает изменения в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП, а также отмену законов "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях".