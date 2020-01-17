Редкая находка. Легендарный дом моды купил самый крупный алмаз в мире

Легендарный дом моды Louis Vuitton, который в декабре 2019 года приобрел ювелирную компанию Tiffany & Co, сделал еще одну грандиозную покупку.

Louis Vuitton приобрел алмаз весом 1758 карат. Его получила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 году в Ботсване.

Он стал самым алмазом, найденным с 1905 году, и самым крупным из найденных когда-либо на рудниках Ботсваны.

Алмаз получил название Севела, что в переводе с языка тсвана означает «редкая находка».

Как сообщил The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка, ювелиры компании планируют раздробить алмаз на части и сделать бриллианты.

Информация о сумме сделки закрыта. Как отмечает директор Антверпенской алмазной биржи Марсель Прувер, стоимость алмаза может достигать $ 50 млн.