Рождественская звезда из вторсырья и выступления без зрителей - "Вертеп-фест " в Интернете

Вертеп online онлайн и Рождественская звезда в стиле upcycling . Всеукраинский фестиваль вертепов в Харькове. За время своего существования фестиваль стал зимней традицией Харькова и любимцем многих украинцев.

Но в этом году из-за пандемии организаторы изменили формат фестиваля.

Поправляют костюмы, а неизменный атрибут колядников ждет своего часа на столе. Непоседливые и уже принаряженные участники коллектива "Квітка Сонця" из Харькова и минуты на месте усидеть не могут. И охотно рассказывают о своих персонажах в Вертепе

Пытается у козы душу забрать. Что делают обычные черти ...

Это для кота мешок!

Вообще действие будет идти именно про меня! Сначала меня хотели продать господыне, а потом в меня попали стрелой из Михайловки

К выступлению подготовились быстро и легко, рассказывает руководитель коллектива. Дети творческие, талантливые и дружные

Они уже привыкают к новому формату выступлений - online. Хотя и скучают по зрителям в зале и аплодисментам

ДИАНА СОКОЛ, руководитель коллектива "Квітка Сонця"

Дуже прикро, що діти не зможуть зібратись, як раніше. Бо Вертеп-фест - це діти гуртуються, вони знайомляться з іншими регіонами

Выступление записывают с первого раза. Теперь его разместят на официальной странице "Вертеп-Феста" в сети. Так же поступят и другие участники фестиваля

ЕЛЕНА РОФЕ-БЕКЕТОВА, координатор "Вертеп-Феста в Интернете"

Зареєструвались на наш Вертеп-Фест в Інтернеті вже понад сто колективів. А потім - 8,9,10 січня - на сайті https://vertepfest.com буде відбуватись Вертеп-Фест в Інтернеті

Записать мастер-класс для сайта фестиваля готовится и харьковская художница Наталья Трушкина.

НАТАЛЬЯ ТРУШКИНА, художница декоративного искусства

Пробки от шампанского, какие-то бутылки, тарелочки... Мы это всё составили в такую звезду, которая символизирует солнце. Солнце вот у нас здесь крутится

Художницу беспокоит, что современные мегаполисы оставляют все больше мусора. Предлагает желающим приобщиться к upcycling. Это когда старые вещи или даже мусор используют вторично. По совершенно другому назначению.

Такую рождественскую звезду, уверена художница, сможет сделать каждый. Без золотого аэрозоля не обойтись. Иначе звезда не засияет. К изготовлению звезды можно подключить всю семью.

Совместный творческий досуг, считает Наталья, сплотит и придаст волшебства празднику.