Румыния прекратила авиасообщение с Украиной

09 октября 2020 г. 17:24
Источник: Интерфакс-Украина
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Румыния прекратила авиасообщение с Украиной, которая находится в желтой зоне карантина, сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на СМИ.

"Как сообщает румынский телеканал Digi24, Правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Как отмечается в публикации, исключение из запрета на полеты в Румынию сделали для государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

 

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