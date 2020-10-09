Румыния прекратила авиасообщение с Украиной, которая находится в желтой зоне карантина, сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на СМИ.

"Как сообщает румынский телеканал Digi24, Правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Как отмечается в публикации, исключение из запрета на полеты в Румынию сделали для государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.