Рыбалка в дождь: несколько советов для тех, кто хочет получить результат®

Дождь — не препятствие для опытного рыбака, да и новичку он не помешает, если правильно подготовиться к рыбалке. Мы подготовили несколько простых советов, которые даже в мокрую погоду позволят вам хорошо отдохнуть и порадовать себя отличным уловом.

Одежда и обувь: защищаемся от промокания

Первое, о чем нужно подумать, — одежда. Высокие сапоги без дырок, комбинезон с водоотталкивающей пропиткой, непромокаемая куртка — это обязательный набор в прохладное время. И не забывайте про утепление. Резиновые сапоги быстро остывают при контакте с холодной водой, поэтому под ними должны быть теплые (а лучше термо) носки. Обязательно возьмите дождевик или плащ. Не поленитесь подготовить запасную обувь и дополнительно несколько теплых вещей: они пригодятся на случай промокания.

Наживка

Рекомендуем иметь в запасе яркие приманки и поплавки, желательно светящиеся. Если день станет серым и видимость сильно понизится, такие приманки https://fish-master.com.ua/sedobnyj-silikon/keitech значительно повысят качество рыбалки.

Особенности погоды и место ловли

Опытные рыбаки подмечают: рыбалка становится результативнее перед бурей или сильным дождем. Когда погода начинает портиться, не торопитесь прятаться в машину или укрытие. За счет перемены атмосферного давления и других погодных характеристик активность рыбы сильно повышается. А во время или после бури на щедрый улов рассчитывать не приходится.

Старайтесь перед грозой ловить с подветренной стороны, а также вблизи тех мест, где в реку или озеро впадают ручьи. Пробуйте рыбачить ближе к поверхности воды, так как рыба, предчувствуя перемены, часто поднимается от дна повыше.