 

Сад панд и розовые фламинго: в Харькове пройдет фестиваль китайских фонариков

02 октября 2019 г. 19:05
Автор: Кристина Асыка
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Яркие фигуры розовых фламинго, сказочные панды, олени и птицы уже с пятницы в рамках всемирно-известного фестиваля "Гигантских китайских фонарей" расположатся в Харькове.

Организатор фестиваля Денис Погорелко рассказывает: из Киева и Одессы, где он с командой уже успел побывать с мероприятием, привез только приятные впечатления. Обещает, что в Харькове фестиваль должен быть еще интереснее.

Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event, организатор фестиваля

Интересная локации сама для посещения, интересный период, когда раньше можно прийти посетить мероприятие, например, в Одессе у нас не было такой возможности, прийти открыть нашу локацию с 6-ти, с 7-ми вечера, потому что темнело там в девять - в полдесятого. После Киева мы привезли 5 новых зон

Сделать селфи и украсить ими соцсети можно будет на фоне новых зон с журавлями, Полем подсолнухов и Сердцем влюбленных. Гостей фестиваля ждут Сады панд, райских птиц, а еще - 40-метровый огнедышащий дракон.

Все инсталляции, говорят организаторы, выполнены из шелка, поэтому просят не путать фестиваль с запуском китайских фонариков, которые влияют на экологию.

Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event, организатор фестиваля

Суть в том, что фестиваль - это не просто запуск небесных фонариков. Это в принципе, не запуск небесных фонариков, потому что многие спрашивают, думают, что мы будем портить экологию, жечь деревья, в атмосфере будет что-то сжигаться, на самом деле это не так. Это большая  инсталляция, это мировая выставка

Всего на создание инсталляций пошло 20 тысяч фонарей и два с половиной километра шелка.

 

Видео: 

В Харькове пройдет фестиваль китайских фонариков - 02.10.2019

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