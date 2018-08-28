Самые сильные и мощные челюсти среди диких кошек. Трое пятнистых ягуаров прибыли в Фельдман Экопарк из Словакии.

Трое лютых хищников джунглей, а пока молодых пятнистых ягуаров - привезли в Фельдман Экопарк из Словакии. Две самки и самец прибыли в Украину, чтобы стать участниками природоохранных программ Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных. Сейчас ягуары осваиваются в персональном вольере.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Да, они первое время, стрессовали, плюс же ж, новые люди, новый язык, они нас не понимают, что мы от них хотим, ну постепенно привыкли, уже узнают нас, с рук берут еду, привыкли вообщем.

Специалисты говорят, что взрослые хищники - одиночки, поэтому им нужна отдельная территория, самцы и самки встречаются друг с другом только для спаривания, поэтому, когда ягуары станут взрослыми их разведут по отдельным вольерах.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Мы их сегодня высадили в летний вольер, они знакомятся сегодня с ним, осваиваются, радуются солнышку наконец-то. Они были просто в изоляторе две недели после переезда, проходили карантин, вот сегодня первый день вышли в вольер.

Такие пятнистые красавцы как ягуары, является третьим по величине кошкой в ​​мире и крупнейшим хищником американского континента. Из всего кошачьего семейства у них самые сильные и мощные челюсти. В день молодые ягуары потребляют около полутора килограмм свежего мяса.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

У них вес примерно 25-30 килограмм, самец может даже и больше, кушают они в основном говядину, субпродукты - это сердце, желудок, почки, печень, курочку могут употреблять.

Сейчас в Фельдман Экопарк уже 5 ягуаров, этого достаточно говорят специалисты, чтобы в будущем увеличить популяцию ягуаров, чтобы принять участие в проектах по сохранению и возвращению в дикую природу редких видов кошачьих хищников.