Самые яркие новинки гель-лаков уже в Naomi24®

Интернет-магазин Naomi24 одним из первых радует всех поклонниц модного нейл-дизайна включением в ассортимент трендовых новинок.

В первую очередь, стоит отметить значительное расширение классической коллекции гель-лаков Boho Chic. Напомним, что эти покрытия появились на отечественном рынке относительно недавно и совершили маленькую революцию. Дело в том, что разработчики бренда презентовали не только качественные гель-лаки в широкой оттеночной гамме, но и абсолютно новый формат кисточки, сделав ее значительно короче. По многочисленным отзывам мастеров и любителей именно такая кисть существенно облегчила процесс нанесения гель-лака, и теперь даже непрофессионал легко сможет создать аккуратный и красивый стойкий маникюрный дизайн. А специально для этой весны специалисты Boho Chic в тесном контакте с настоящими гуру современной моды расширили линейку новыми эффектными и самыми востребованными цветами. Теперь гель-лаков молодого американского бренда стало еще больше и гель лак купить уже можно в Украине! Пора выбирать и оценивать!

Интересное обновление базовой коллекции гелевых лаков предложили в компании Kodi Professional, решив разделить ее на линейки по цветовому принципу. Неординарное решение пришлось по вкусу многим, ведь теперь найти тот или иной оттенок гель-лака стало намного проще. Любите спокойную бежево-шоколадную гамму? Откройте для себя палитру под названием CAPPUCCINO. Предпочитаете праздничную яркость и гламур? Загляните в палитру PINK. Не представляете жизни без классического красного маникюра? В палитре RED вы найдете все самые трендовые оттенки этого эффектного цвета. Всего базовая коллекция разделена на 12 новых серий, а гель-лаки представлены в объеме 8 и 12 мл. Интернет-магазин Naomi24 сразу же оценил преимущества такого нестандартного подхода и уже представил в своем ассортименте самые востребованные серии.

Мегаприятные новости есть и для тех, кто работает в технике маникюрного наращивания. Полигель или акригель – материал будущего! Именно так называют этот нейл-продукт многие мастера профессионального уровня. В нем удачно сочетаются лучшие свойства и характеристики двух популярных материалов – геля и акрила. Но! Во-первых, никакого запаха, во-вторых, потрясающая пластичность и отсутствие затвердевания на воздухе (только в ультрафиолетовой и светодиодной лампе), в-третьих, суперконсистенция без намека на растекание, безупречно легкий опил и красивейшие наращенные ноготки с отличной прочностью в результате. Нейл-материал мечты, не иначе!

И до недавнего времени его можно было встретить только в дорогих брендах. Цена «кусалась», поэтому широкий круг потребителей не мог оценить все преимущества новинки. Интернет-магазин Naomi24 нашел решение и одним из первых презентовал доступный по стоимости полигель Global. По мнению профессионалов, он ничуть не уступает по своим рабочим свойствам более дорогим аналогам, имеет безупречное качество и заслуживает самой широкой популярности. Если вы еще не знакомы с полигелями, тогда самое время начинать, ведь их уже выпустили многие известные бренды: F.O.X, OXXI, Yo!Nails и т. д.

Купить эти и многие другие нейл-новинки можно уже сейчас в интернет-магазине Naomi24.ua.

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