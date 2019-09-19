Съедобные смайлы: в Харьковском зоопарке необычно поздравили животных

Каждому четвероногому по смайлу. Так решили отметить всемирный день интернет-улыбки в городском зверинце. Съедобными смайликами пушистики смаковали в своих вольерах с самого утра, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

К созданию каждого смайл-шедевра мы подошли, учитывая особенности рациона того или иного животного. Смайлики создали из творога, мяса, рыбы, кураги и чернослива, меда, яиц, бананов, манго, авокадо, арбуза и апельсина. Рекордсменом по поеданию вкусной улыбки стал хорек, пробуя то творог, то мясо он даже закрывал глазки от удовольствия, а вот крыланов смайлик лишь активизировал, но аппетит не вызвал.

Пример с крыланов взяли и сухопутная черепаха вместе с кроликом. Пушистый ушастое даже говорит Жанна Сивуха, демонстративно положил лапку на тарелку, показав всем, что это его угощение, но съест он его позже. А вот корсаки, феник и лисы с носухой охотно лакомились сладостями вплоть пока в тарелках стало совсем пусто.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

После такого лакомства улыбался каждый пусть и не в буквальном смысле, но в душе так точно. Ведь улыбка как способ выражения эмоции доступна только человеку и некоторым высшим приматам. Неожиданно, но абсолютно точно смеются крысы, однако их смех настолько тоненький и низкочастотный, что услышать его без специальных приборов невозможно. Как правило крысята хохочут, когда играют.

Смайлики прочно вошли в сетевой этикет. Их используют в личной переписке, на форумах, в блогах и соцсетях. Ведь с помощью желтого личика или банальной скобки человек может выразить свои эмоции в переписке всего одним кликом.

Анна, студентка

Если без смайлика, то это значит разговор серьёзный. Не знаю, а так часто везде и обычные смайлики, и скобочки вот эти вот всегда ставлю.

Лариса, харьковчанка

Как только меня спрашивают и что-то мне нужно сказать такое доброе, хорошее. Я всегда переключаюсь на смайлик, он улыбается и показывает, что да, я согласна, это хорошо, вот так.

Первый компьютерный смайлик был отправлен около сорока лет назад американцем, который предложил коллегам использовать двоеточие, дефис и скобку для шуточных сообщений.