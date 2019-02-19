Сегодня ночью произойдет главное суперлуние года

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать самую большую суперлуну в этом году. В этот день спутник Земли в момент полнолуния подойдет на минимальное расстояние от Земли в 2019 году.

Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тыс. км от Земли.

В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты - апогея.

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тыс. км до 406,7 тыс. км.

В Нью-Йорке февральская ("снежная") взойдет во вторник в 17:46 по местному времени, и за спутником Земли можно будет наблюдать вплоть до его захода в 7:35 утра.

Астрономы также отмечают, что в ночь до и в ночь после "официального" суперлуния, диск спутника Земли будет выглядеть гораздо больше обычного.

Одно из трех суперлуний 2019 года жители Северного полушария наблюдали 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, и можно было наблюдать редкое астрономическое явление - кровавую волчью суперлуну.

Еще одно суперлуние ждет жителей Земли 20 марта - тогда оно совпадет с днем весеннего равноденствия.