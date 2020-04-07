Сегодня ночью произойдет "Розовое суперлуние"

Уже сегодня ночью жители Земли смогут наблюдать уникальное явление – Розовую Луну, которая в этом году совпадает с суперлунием.

Максимальная яркость Луны ожидается в 5:36 по Киеву 8 апреля.

Как сообщает Forbes, во время апрельского полнолуния спутник Земли будет самым большим и красивым в 2020 году. Суперлуние возникает тогда, когда Луна походит на минимальное расстояние (перигей) к планете в период полнолуния. Таким образом, она кажется ближе и больше, чем обычно. 7 апреля Луна подойдет к Земле ближе, чем во время предыдущих полнолуний и последующего.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Оно станет четвертым и последним в этом году.

Почему же апрельское полнолуние называют "Розовой Луной"? Такое название дали Луне американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхами". То есть, несмотря на название, на самом деле Луна не будет розовой.