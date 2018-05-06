Сегодня в Лиссабоне открывается Евровидение-2018

06 мая 2018 г. 20:14
Источник: Левый берег
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Сегодня, 6 мая, в столице Португалии, Лиссабоне, состоится церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2018.

Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусств, архитектуры и технологий.

На открытии будут присутствовать четыре ведущих конкурса и все 43 участника.

Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.

Представитель от Украины на конкурсе Евровидение-2018 Melovin вошел в пятерку фаворитов полуфинала по мнению букмекеров.

В апреле организаторы конкурса объявили об изменении системы подсчета голосов жюри.

У представителя Украины, по оценкам букмекеров, есть шансы на топ-5.

 

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