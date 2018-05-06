Сегодня в Лиссабоне открывается Евровидение-2018

Сегодня, 6 мая, в столице Португалии, Лиссабоне, состоится церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2018.
Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусств, архитектуры и технологий.
На открытии будут присутствовать четыре ведущих конкурса и все 43 участника.
Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.
Представитель от Украины на конкурсе Евровидение-2018 Melovin вошел в пятерку фаворитов полуфинала по мнению букмекеров.
В апреле организаторы конкурса объявили об изменении системы подсчета голосов жюри.
У представителя Украины, по оценкам букмекеров, есть шансы на топ-5.