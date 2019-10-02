Секреты гладкой дорожки во дворе®

При проведении ремонтных работ во дворе многие задумываются, как же сделать красивые дорожки. Все мы не раз видели картинки в журналах с идеальными газонами и дорожками. Секрет создания ровных дорожек прост - использование трамбовочных машин.

Трамбовочная машина уплотняет основание, на котором впоследствии высаживается газон либо выкладывается дорожное покрытие.

Какие бывают трамбовочные машины?

Трамбовочных машины бывают ручные и механические. Ручные модели используются редко, ведь они не обеспечивают глубокой трамбовки и неудобны для длительного использования.

Механические трамбовки чаще всего выполняют свою работу за счёт мотора, который передаёт вибрации на основание агрегата. Эти машины еще называют вибротрамбовки или виброплиты.

Вибротрамбовочные машины могут иметь электрический, бензиновый или дизельный двигатель. Электрические и бензиновые более компактные, а дизельные более мощные.

Также трамбовочные машины делятся по весу, бывают легкие, средние и тяжёлые. Как правило, для большинства видов трамбовочных работ на приусадебном участке достаточно использовать трамбовки весом до 90 кг. Но если необходимо качественно уплотнить основание под фундамент, выполнить укладку асфальта, лучше использовать более тяжёлые трамбовочные машины.

Еще стоит знать, что если Вы собираетесь положить асфальт, то необходимо отдать предпочтение трамбовочной машине с системой орошения. Смачивание подошвы защитит её от налипания битума.

Модели для укладки тротуарной плитки оснащаются специальной резиновой или силиконовой насадкой на основание. Такая мера предосторожности позволяет сохранить целостность каждой плиточки.

На что еще обратить внимание при укладке дорожки во дворе?

Перед началом укладки дорожек необходимо провести все подземные коммуникации. Также стоит заранее продумать стоки, это облегчит работу на последующих этапах.

Если Вы решили выполнить укладку тротуарной плитки и ранее не выполняли подобную работу, не стоит брать слишком большой размер. Габаритные элементы из бетона немало весят. Например, вес плитки 0,4×0,4 м может достигать 15 кг. Если не получится правильно уложить с первой попытки, придётся срывать достаточно тяжёлый элемент дорожки.