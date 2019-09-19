Семейство улунов: слышали ли вы о бирюзовом чае?®

Зеленый, желтый, красный, белый – эти чаи известны многим. Но что представляет собой бирюзовый чай? В чем заключается польза «темного дракона», как называют его в Китае? Улун – это сочные зрелые листочки, собранные не сверху, а с середины ветвей зрелых кустов. В процессе ферментации края и поверхность листьев обрабатывают, но внутри сохраняется чайный сок и структура свежего растения. Из-за особенностей обработки подлинный улун легко определить: он не имеет чайной крошки, а в центре цельных листов просматривается более светлый, чем по краям, оттенок.

Существует два основных типа улунов: «зеленее» (менее ферментированный) и «краснее» (более насыщенный). В процессе заваривания чай проливают водой с температурой 60-80 градусов в течение 2-3 минут. Легкие улуны обладают цветочно-фруктово-медовым вкусом со сливочными оттенками, а крепкие порадуют вяжущими нотками пряностей, меда, шоколада и ягод. «Слабый» улун обладает глубоким нежным ароматом с яркими переливами, а насыщенный – богатым и пряным древесно-травяным оттенком. Купить чай улун можно в магазине «Dao».

Виды улунов

Существует несколько распространенных видов, которые относятся к категории чай улун. Цена чая зависит от времени сбора листьев и количества чайных почек в напитке. Выберите «свой» идеальный чай:

● Те Гуань Инь. Чай слабой ферментации розовато-медового цвета со сладковато-орхидейным запахом, ярким вкусом и долгим легким послевкусием. Проливают его до 20 раз.

● Да Хун Пао. Чай высокой ферментации содержит множество полезных веществ и витаминов. Он способен омолодить организм и очистить его. Обладает бодрящим вкусом с выраженными обертонами, ярко-золотистым цветом и шоколадно-древесным запахом.

● Тайваньский улун Пэн Фэн. Чай высокой степени ферментации с пряным ароматом и таким же вкусом. Золотисто-желтый оттенок жидкости напоминает цвет шампанского.

● Дан Цун. Чай-афродизиак обладает выраженным эффектом «чайного опьянения». Входит в рейтинг 16 известнейших чаев Китая.

● Женьшень улун. Улун совершенствуют порошком женьшеня, и в результате получается чай со сладким вкусом и мягким послевкусием. Этот напиток обладает многими полезными свойствами: он снимает усталость и понижает уровень холестерина, улучшает память, устраняет потливость и бледность, нормализирует сердечный ритм и улучшает качество сна (не сразу после приема).

Свойства улунов

Специалисты выделили в улуне около 500 полезных для организма соединений, в том числе танины, эфирные масла, полифенолы, йод, кальций, цинк, магний, фосфор, селен, марганец, железо. Улун укрепляет иммунитет, улучшает состояние кровеносных сосудов и предотвращает тромбофлебит.

Сохранение молодости – еще один приятный бонус, который дарит чай улун. Купить его стоит людям, которые хотят улучшить кровеносное давление, состояние кожи и волос и привести вес в норму. Регулярный прием чая предотвращает развитие сахарного диабета. Попробуйте этот невероятный напиток – и вы никогда не сможете о нем забыть.