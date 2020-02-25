Шесть необычных подарков для мальчика®

25 февраля 2020 г. 13:18
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Если у вашего сына или у его друга намечается праздник, а вы не знаете, чем удивить ребенка, мы составили для вас подборку интересных подарков для мальчиков.

  • Бластеры Nerf. Игрушечные автоматы могут стрелять водой, лазером или специальными мячиками из пены, не причиняя вреда окружающим. Торговая марка известна на рынке с 1969 года и пользуется популярностью не только у детей, а и у взрослых. Изделия имеют неоновые цвета, а разнообразие патронов привнесет еще больше веселья в детскую игру. Если вы беспокоитесь о безопасности, то можете купить защитный жилет Nerf, который также послужит аксессуаром для переноски боеприпасов. Большой выбор бластеров и приборов к ним есть в интернет-магазине Panama по ссылке https://panama.ua/brand/42597/.

  • Радиоуправляемые игрушки. Сегодня их выбор достаточно большой, поэтому в ассортименте детских магазинов вы найдете, как машинки, так квадрокоптеры и даже игрушечных насекомых. Некоторые модели являются точными копиями настоящих транспортных средств. Изделия работают от батареек и имеют пульт управления. Такая игрушка побуждает интерес ребенка к физике, способствует развитию логического мышления и учит концентрировать внимание. При выборе учитывайте возраст ребенка: чем младше малыш, тем меньше кнопок должно быть на пульте. 

  • Головоломки. Такой подарок понравится смышленому мальчику, который увлекается наукой. Также ими заинтересуется малыш, который только учится распознавать логические связи. Производители предлагают мозаику, сортеры, шестеренки и др. Если такие игры слишком просты, то обратите внимание на кубик Рубика и его вариации, а также настольные игры для учеников средней школы.

  • Мини-лаборатория. Если предыдущий подарок будет интересен только усидчивым детям, то этот понравится абсолютно всем, даже гиперактивным малышам. Наборы для экспериментов позволяют устроить дома мини-лабораторию и изучать разные науки познавательным путем. Это может быть как игрушечный микроскоп, так и набор юного археолога, химика, астронавта или другого специалиста. Это заставит ребенка сесть за книжку или порыться в поисковике, ища ответы на свои вопросы.

  • Модели для сборки. Этот необычный подарок придется по душе мальчику с аналитическим составом ума, который обожает конструкторы. С помощью такого набора он сможет сам собрать свою игрушку. Вполне вероятно, что позже она станет его любимой и будет сопровождать его везде, или, наоборот, займет почетное место на полке как выигранный трофей. С помощью таких наборов ребенок соберет модель автомобиля, самолета, определенного вида оружия и другие типичные мальчишеские предметы. Для более тонких натур предлагаем обратить внимание на музыкальные инструменты или памятники.

  • Подарочный сертификат. Это идеальный презент, если вы не знаете вкусов мальчика, но все же хотите ему угодить. Принцип действия следующий: вы оплачиваете покупку на определенную сумму, а взамен получаете бумажный сертификат. Дарите его получателю, который в течение указанного времени может выбрать любой товар в данном магазине.

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