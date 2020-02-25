Шесть необычных подарков для мальчика®

Если у вашего сына или у его друга намечается праздник, а вы не знаете, чем удивить ребенка, мы составили для вас подборку интересных подарков для мальчиков.

Бластеры Nerf. Игрушечные автоматы могут стрелять водой, лазером или специальными мячиками из пены, не причиняя вреда окружающим. Торговая марка известна на рынке с 1969 года и пользуется популярностью не только у детей, а и у взрослых. Изделия имеют неоновые цвета, а разнообразие патронов привнесет еще больше веселья в детскую игру. Если вы беспокоитесь о безопасности, то можете купить защитный жилет Nerf, который также послужит аксессуаром для переноски боеприпасов. Большой выбор бластеров и приборов к ним есть в интернет-магазине Panama по ссылке https://panama.ua/brand/42597/.

Радиоуправляемые игрушки. Сегодня их выбор достаточно большой, поэтому в ассортименте детских магазинов вы найдете, как машинки, так квадрокоптеры и даже игрушечных насекомых. Некоторые модели являются точными копиями настоящих транспортных средств. Изделия работают от батареек и имеют пульт управления. Такая игрушка побуждает интерес ребенка к физике, способствует развитию логического мышления и учит концентрировать внимание. При выборе учитывайте возраст ребенка: чем младше малыш, тем меньше кнопок должно быть на пульте.

Головоломки. Такой подарок понравится смышленому мальчику, который увлекается наукой. Также ими заинтересуется малыш, который только учится распознавать логические связи. Производители предлагают мозаику, сортеры, шестеренки и др. Если такие игры слишком просты, то обратите внимание на кубик Рубика и его вариации, а также настольные игры для учеников средней школы.

Мини-лаборатория. Если предыдущий подарок будет интересен только усидчивым детям, то этот понравится абсолютно всем, даже гиперактивным малышам. Наборы для экспериментов позволяют устроить дома мини-лабораторию и изучать разные науки познавательным путем. Это может быть как игрушечный микроскоп, так и набор юного археолога, химика, астронавта или другого специалиста. Это заставит ребенка сесть за книжку или порыться в поисковике, ища ответы на свои вопросы.

Модели для сборки. Этот необычный подарок придется по душе мальчику с аналитическим составом ума, который обожает конструкторы. С помощью такого набора он сможет сам собрать свою игрушку. Вполне вероятно, что позже она станет его любимой и будет сопровождать его везде, или, наоборот, займет почетное место на полке как выигранный трофей. С помощью таких наборов ребенок соберет модель автомобиля, самолета, определенного вида оружия и другие типичные мальчишеские предметы. Для более тонких натур предлагаем обратить внимание на музыкальные инструменты или памятники.