Шкаф-купе трёхдверный: удобно и практично®

Даже самый стильный и тщательно продуманный ремонт могут испортить коробки и пакеты с сезонными вещами. Многие хранят их на подоконнике, на тумбочках, шкафах, под кроватью. Та же самая ситуация часто случается одеждой и обувью, которая носится прямо сейчас. Решить проблему нагромождения вещей способен удобный шкаф купе трехдверный.

В чём преимущества трехдверного шкафа-купе

Такая конструкция сама по себе практичная. За счёт раздвижной системы дверей подобная мебель легко может поместиться в любой комнате, не требуя много свободного пространства вокруг. А если это ещё и 3-хдверный вариант, то шкаф-купе будет максимально вместительным. Купить его можно в спальню, гостиную, прихожую и даже детскую комнату. Но вместительность точно не единственное преимущество подобной мебели. Трехдверный раздвижной шкаф еще и:

Добавляет комнате уюта, гармонично вписывается в интерьер;

Является более надёжным, чем обычный, ведь роликовые механизмы реже выходят из строя, чем петли распашных дверей;

Позволяет воплотить практически любые дизайнерские решения. Также можно создать угловые шкафы-купе для максимально удобного размещения мебели в комнате.

На что обратить внимание при выборе

Купить шкаф-купе с тремя дверьми сегодня достаточно легко. Выбор такой мебели в интернет-магазине «Мебелис» в Киеве широкий и разнообразный. А цены могут удовлетворить любой бюджет.

Качественный шкаф можно выбрать действительно недорого, но нужно знать, что имеет значение в процессе выбора. Сначала необходимо точно рассчитать размер, поскольку он также влияет на стоимость мебели. Затем нужно определиться с материалами. Они должны быть не только красивыми, но и практичными: не боятся механических ударов, выдерживать нагрузки. Чаще всего каркас изготовляется из ДСП, а для дверей и фасадов применяют МДФ.

Важно и внутреннее наполнение. Стоит выбрать варианты, где будут и вешалки, и полки, и закрытые ящики. Это позволит хранить вещи максимально удобно и компактно. И не менее актуален дизайн. Именно он существенно влияет на стоимость. Если хочется получить трехдверный шкаф-купе по максимально выгодной стоимости, можно взять классический вариант с обычным зеркалом. Если же стоимость не имеет значения, то резьба, лепнина, фотопечать станет прекрасным вариантом оформления.