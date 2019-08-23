Сходница: отдых и оздоровление на курорте®

Сходница – один из лучших курортов Украины, находящийся во Львовской области. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, в том числе – иностранных. В чем секрет популярности здравницы? Потрясающая природа, реликтовые леса, горные пейзажи, лечебный воздух и минеральная вода, способная врачевать множество болезней!

Отдых в санаториях и отелях Сходницы понравится любой категории туристам: пожилым людям, семьям с детьми, молодежным компаниям. Каждый найдет здесь именно те особые эмоции, которых искал и останется доволен путешествием!

Развлечения и отдых в санаториях курорта

Сегодня провести время в Сходнице можно не хуже, чем на прославленных европейских курортах. Местные санатории не уступают лучшим гостиницам зарубежья и гостеприимно принимают туристов. Найти номер на любой бюджет и количество отдыхающих не составит труда: для поиска рекомендуем воспользоваться нашим сайтом.

В номерах здравниц есть все необходимое, чтобы полноценно расслабиться и не думать о бытовых проблемах: удобная мебель, бытовая техника, телевиденье и интернет. Квалифицированный персонал, работающий в санатории, поддерживает в номерах безукоризненную чистоту и всегда придет на помощь.

Большинство санаториев и гостиниц курорта имеет развитую инфраструктуру. Особой популярностью среди отдыхающих пользуются «ТАОР-Карпаты», «ДиАнна», «ТуСтань», «Три Сына и Дочка». Здесь точно не заскучаешь! Бассейны, сауны, бани, спортивные и детские площадки, благоустроенная территория понравятся всем.

Для гостей курорта предлагается большое количество экскурсионных туров:

· Походы в горы с опытным гидом.

· Катание на конях.

· Катание на квадроциклах.

· Скалолазание.

· Посещение аквапарка.

· Сбор целебных трав, ягод и грибов в реликтовых лесах.

· Рыбалка в речке Сходничанка.

· Экскурсии по историческим достопримечательностям региона и Украины в целом.

· Гастрономические туры с дегустацией аутентичных блюд, сыров, вин.

Обязательно посетите какую-то из экскурсионных программ и гарантировано получите яркие впечатления!

Лечение в санаториях Сходницы

Если вы решили, что для отдыха и оздоровления вам идеально подходит Сходница, санатории выбирайте исходя из профиля заболевания. Все они имеют развитую лечебно-оздоровительную базу. В здравницах работают высококвалифицированные врачи и средний медицинский персонал, эффективно помогающие людям, страдающим от урологических, сердечно-сосудистых, неврологических, гастроэнтерологических, эндокринных проблем.

Чаще всего, в стоимость путевки входят такие процедуры:

· Целебные ванны и души, в том числе – жемчужные, хвойные, масляные.

· Аппаратные физиотерапевтические процедуры.

· Мануальная терапия.

· Грязелечение.

· Гирудотерапия.

· Вагинальные орошения.

· Инфузии.

· Газовые инъекции.

Главный лечебный фактор курорта Сходница – минеральные воды, с помощью которых эффективно лечат болезни почек, печени и ЖКТ. Питьевые курсы минеральной воды помогут избавиться от лишнего веса, смягчить симптоматику сахарного диабета второго типа, нормализовать кислотность желудка.

Также Сходница богата на минеральные грязи, оказывающие благотворное воздействие на состояние человеческого организма. Торфяные ванны ускоряют выздоровление больного и усиливают свойства иммунной системы.

Чтобы забронировать путевку в здравницу, свяжитесь с нашими менеджерами через специальную форму на сайте sanatorii-karpat.com или по указанным контактным телефонам. Отдыхайте по лучшему соотношению цены и качества! Невероятная Сходница ждет вас!