Швейцария вводит карантин для приезжих из стран с высоким риском заражения COVID-19

Лица, возвращающиеся в Швейцарию из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, обязаны будут пройти карантин.

Об этом заявили в правительстве, сообщает Reuters.

Федеральное управление здравоохранения будет вести и обновлять список стран, из которых путешественники, возвращающиеся в Швейцарию, должны самостоятельно изолироваться в течение 10 дней, начиная с понедельника, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсет.

Министр привел Швецию в качестве примера страны, которая в настоящее время может попасть в этот список.

Случаи коронавируса в Швейцарии быстро увеличивались с середины июня, достигнув двухмесячного максимума в 137 новых зарегистрированных случаев в среду, по сравнению со средними 10-20 ежедневными случаями в конце мая.

Правительство объясняет недавний рост распространения вируса отчасти тем, что инфицированные лица въезжали в страну с момента открытия границ с соседними странами в прошлом месяце.

Швейцария, как ожидается, последует рекомендации Еврокомиссии отменить ограничения на поездки из 15 стран за пределами Шенгенской зоны, но не отменит меры до 20 июля - по сравнению с предложением Комиссии от 1 июля - и исключит Сербию из этого списка.