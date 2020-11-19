Синоптики рассказали, какая ожидается зима в Украине

Предстоящий зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Об этом сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида в четверг, 19 ноября, в эфире ТСН.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что их распространяют частные метеорологи, которым нельзя доверять.

"Информация об очень холодной зиме практически каждый год "гуляет" по Европе и Украине. И это связано с деятельностью частных метеорологов, которые дают соответствующие комментарии, которые сейчас есть возможность распространять по всему миру", - сказал Кульбида.

Он отметил, что для получения объективных данных надо следить за тенденциями изменений климата.

Напомним, на этой неделе в трех областях Украины, в том числе и в Харькове выпал первый снег. Местные жители публиковали фото и видео первого снега в соцсетях.