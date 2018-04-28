Синоптики рассказали, какая погода будет на праздничные выходные в Харькове и области

Жителей Харькова и области на праздничные выходные ожидает сухая и теплая погода.
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
29 апреля по Харькову и области ожидается переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер ночью переменного направления, 3 - 8 м / с, днем юго - западный, 5 - 10 м / с.
Температура воздуха ночью 4 - 9 ° тепла, днем 21 - 26 °.
По городу: температура воздуха ночью 6 - 8 ° тепла, днем 22 - 24 °
30 апреля в Харькове и области ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.
Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем 23 - 28 °.
1 мая по городу и области ожидается переменная облачность.
Осадков не ожидается. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.
Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем 23 - 28 °.