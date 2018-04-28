Синоптики рассказали, какая погода будет на праздничные выходные в Харькове и области

28 апреля 2018 г. 16:27

Жителей Харькова и области на праздничные выходные ожидает сухая и теплая погода.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

29 апреля по Харькову и области  ожидается переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер ночью переменного направления, 3 - 8 м / с, днем ​​юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 4 - 9 ° тепла, днем ​​21 - 26 °.

По городу: температура воздуха ночью 6 - 8 ° тепла, днем ​​22 - 24 °

30 апреля в Харькове и области ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем ​​23 - 28 °.

1 мая по городу и области ожидается переменная облачность.

Осадков не ожидается. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем ​​23 - 28 °.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.