Синоптики рассказали, какая погода будет на праздничные выходные в Харькове и области

Жителей Харькова и области на праздничные выходные ожидает сухая и теплая погода.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

29 апреля по Харькову и области ожидается переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер ночью переменного направления, 3 - 8 м / с, днем ​​юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 4 - 9 ° тепла, днем ​​21 - 26 °.

По городу: температура воздуха ночью 6 - 8 ° тепла, днем ​​22 - 24 °

30 апреля в Харькове и области ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем ​​23 - 28 °.

1 мая по городу и области ожидается переменная облачность.

Осадков не ожидается. Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днем ​​23 - 28 °.