Синоптики рассказали, каким будет лето в Украине

Нынешнее лето в Украине будет очень жарким, а дождей ожидается мало. В июле-августе столбики термометров будут показывать 35-40 градусов.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"У нас практически каждое лето происходит рост температуры, она становится все выше. Плюс 35-40 градусов – это тот предел, который будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - сказал Кульбида.

Летом "температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы в центральных и южных регионах Украины", - отметил руководитель Укргидрометцентра. По прогнозам, в июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5°С, в июле - на 1-1,5°С (на Прикарпатье - на 2-2,5°С), в августе – на 1,5°С. Количество осадков в течение летнего периода будет меньше нормы.

Уже сейчас, в начале мая, почти на всей территории Украины наблюдается повышенный уровень (5-й класс) пожарной опасности.

Значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.