Скарлетт Йоханссон и ее последняя Черная Вдова®

Самая обговариваемая роль этой актрисы — роль Наташи Романовой в картине режиссера Кейт Шотланд Черная Вдова. Фильм считается частью, одной из 24 серий экранизации вселенной Марвел, издательства, которое публикует комиксы, весьма популярные во всем мире. Увидеть премьеру картины в Харькове (ул. Академика Павлова, 44Б, ТРЦ «Французский Бульвар») можно будет уже этим летом.

Как Йоханссон стала Черной Вдовой

В основе сюжета картины лежит история одной из выпускниц школы профессиональных убийц и шпионов «Красная Комната», подразделения по подготовке особого состава для нужд советского КГБ. Собственно, частично сюжетная линия повторяет историю Капитана Америка, хиленького паренька Стива Роджерса, взятую из той же серии комиксов Марвел. Непобедимым Капитаном он стал после приема особого препарата.

Наташа Романова, героиня Скарлетт Йоханссон, тоже получила дозу сыворотки суперсолдата и на всю жизнь получила суперспособности. Однако после ряда событий, освещенных как в комиксах, так и в предыдущих сериях саги мира Марвел, героиня переосмысливает свою жизнь. Поскольку отделаться от суперспособностей у нее уже не получится, Наташа решает навестить Красную Комнату КГБ и припомнить им все хорошее.

После возвращения в школу Черная Вдова находит там старых знакомых и получает от них поддержку. Это такие же, как она суперсолдаты, которым стал не по душе род их теперешних занятий. Примечательно, что роль подруги Наташи Романовой, Елены Беловой, досталась еще одной восходящей голливудской звезде, Флоренс Пью.

Флоренс поделилась своими впечатлениями после съемок картины и назвала работу над картиной странной, безумной и фееричной. Для Флоренс это был первый опыт работы с таким необычным материалом, как экранизация комиксов. Тем не менее, по мнению актрисы, фильм получился очень грубым, тяжелым, но безумно красивым. «Масштабный боевик с большой душой», — так выразилась Пью про общее впечатление о Черной Вдове.

И все же звездой картины, несомненно, остается Скарлетт Йоханссон, более опытная актриса с большим багажом сыгранных ролей. Она принимала участие во всех 24 сериях эпопеи, снятой по сюжетам комиксов Марвел, но только в этой серии Черная Вдова выходит на самый первый план. Фильм сняли довольно быстро. Съемки стартовали в прошлом году, а премьера запланирована на апрель 2020 года.