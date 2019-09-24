 

Сладкий юбилей: фирменному магазину «Сладкий Мир» исполняется 15 лет®

24 сентября 2019 г. 10:10
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Шоколад, лукум, конфеты, мармелад, энергетические батончики и не только - уже более 15 лет одноименная харьковская кондитерская фабрика выпускает разнообразные сладости только из натуральных компонентов. К слову, в фирменном магазине «Сладкий Мир» представлен наибольший, самый полный ассортимент кондитерской фабрики «Сладкий Мир», многие из наименований эксклюзивны.

 В 2016 году в фирменном магазине «Сладкий Мир» для развития культуры шоколада открыли шоколадное ателье и музей шоколада. Так, создать сладости из натурального шоколада могут все желающие на мастер-классах по разным темам. Впечатляет и шоколадный водопад, аналогов которому нет в Украине. К каждому празднику в магазине «Сладкий Мир» можно приобрести шоколадные фигуры от миниатюрной до гигантской.

Программа празднования 15-го дня рождения фирменного магазина «Сладкий Мир» включает беспроигрышную лотерею сладких подарков. Приходи за своим!

Празднуйте вместе c нами 27 сентября!  Целый день, а именно в пятницу, с 10:00 до 20:00 вас ждут розыгрыш и дегустация сладостей, а с 14:00 до 18:00 -  развлекательная программа.

Магазин "Сладкий мир",  ул.Кооперативная 6/8.

 

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