Слоновьи именины: Ауну исполнилось 22 года

Это первые кадры после рождения Ауна Нейн Лея. Здесь он еще неуклюжий маленький слоненок, который впервые появился на свет в стаде без всякого вмешательства людей. А это уже двадцатидвухлетний хоботастый красавец, который на выходных праздновал свой день рождения в очередной раз в стенах Харьковского зоопарка, рассказывает пресс-секретарь зверинца Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Родился Аун в Эмменском зоопарке и в Харьков приехал в возрасте 5 лет. Как истинный голландец по происхождению, но уже харьковчанин, он открыт и прямолинеен. Сразу понятно, в хорошем настроении слон или не в духе. Сегодня настроение было праздничным!

А чтобы вернуть двадцатидвухлетнего великана в детство, Ауну в качестве подарка сотрудники зоопарка из различных фруктов и овощей выложили - фотоаппарат. Больше всего имениннику понравился тыква, её он ел с особым удовольствием.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Съедобный фотоаппарат выглядел очень аппетитным и реалистичным. Еще бы! Тут и объектив, и вспышка, и даже вылетающая из объектива птичка. Ведь именно от нее зависит качество фото и отличное настроение! Увидев такой подарок, Аун осторожно начал загребать бублики – наполнение фотоаппарата, после чего переключил внимание на птицу. Одним движением хобота захватил кормовую свеклу, потом клюв-морковь и глаз-бублик.

Вкусным подарком имениннику явно угодили, ведь от съедобного фотоаппарата слон не оставил и кусочка, подобрав все с земли своим хоботом.