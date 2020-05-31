Смягчение карантина в Украине с 1 июня: как будут работать спортзалы и бассейны

31 мая 2020 г. 13:31
Источник: УНИАН
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С 1 июня будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в Украине с 1 июня разрешается перейти к следующему этапу смягчения карантина.

«Будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта», - сказал Степанов. При этом он отметил, что Министерство здравоохранения дало рекомендации по  пользованию спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами. «Если мы говорим о пользовании фитнес-центрами, то в обязательном порядке рекомендуется на входе проведение температурного скрининга. В случае, когда температура человека 37,2° C и выше, то этот человек не может допускаться к спортивным занятиям», - отметил Степанов.

По его словам, также рекомендуется пребывание одного человека на 10 кв. м. Степанов напомнил, что обязательно на входе в заведение должны быть антисептики, которыми должны пользоваться посетители. Кроме того, на работниках учреждений должна быть надета медицинская маска или респиратор.

«Функционирование бассейнов разрешено с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке. На период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец, то есть надо пользоваться исключительно персональными полотенцами. Также запрещается использование спа-зон», - отметил Степанов.

При этом он отметил, что карантин ослаблен не во всех областях.
 

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