Снег, мороз и туман: так встретит харьковчан первая неделя зимы

На улице существенно похолодало, и стационарные пункты обогрева начнут открывать только тогда, когда столбик термометра упадет до минус 20. А на этой неделе, по данным синоптиков, столбик термометра упадет до отметки 11 градусов. Хуже в зимние холода людям, работающим на улице.

Филипп, продавец кофе

Для согрева звоню любимому человеку просто, и теплые слова согревают, вот, еще пью кофе. Я даже не помню, сколько температура должна была быть, чтобы нужно было уйти.

Николай, водитель маршрутки

Печка пока прогреется, шторки откроешь, более-менее тепло. – А сколько нужно, чтобы прогрелась маршрутка? – Ну, час, может быть, полтора, чтобы прогрелась вся. Нет, прогреваем сначала, а потом едем, когда уже тепло будет.

Впрочем, когда днем пригревает солнышко, зимние прогулки даже приносят пользу. Дети с мамочками катаются на санках, или копаются в снежке.

Инна Купурова, мама

Во-первых, одеваемся потеплее. Ну, что там - чай, кофе, что-нибудь такое. У нас очень тепло в квартире. И очень вовремя подали тепло, потому что мы находимся в центре города. И у нас проблем с теплом вообще нет в квартире. У моей тети - они живут на Сортировке – у них прохладнее, скажем так.

По данным Харьковского гидрометцентра, во вторник, 4 декабря, столбик термометра ночью покажет от - 7 до - 9 ° мороза, днем ​​от 1 до 3 °. Небо будет облачным, местами будет держаться туман, осадков не ожидается. На дорогах гололед.

В среду температура воздуха ночью 0 - 5 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла. Осадков не ожидают. А вот в четверг ночью и днем ​​возможны небольшие осадки. Местами будет туман, гололед и налипание мокрого снега. Термометр ночью покажет от 0 до 5 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

В пятницу 7 декабря осадков не будет и сохранится гололед. Температура воздуха ночью от 3 - 8 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.