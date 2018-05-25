Собачье совершеннолетие у мопса Луши переросло в рекорд Украины

25 мая 2018 г. 17:55
Автор: Наталья Белокудря
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 Хозяйка показывает фото Луши, где она в шапочке для малышей

Как раз был маленький первый сын и были шапочки, мы примеряли это все

Анна Гарбуз демонстрирует фотографии со своей любимицей Лушей. За восемнадцать лет жизни собака успела дважды родить щенков, стать свидетелем, как у ее хозяйки тоже появились дети, объездить почти всю Украину и даже побывать в пасти у овчарки и выжить. Сейчас Луша - старейший член семьи Гарбуз и имеет привилегии - спать сколько угодно, гулять по требованию и есть только корм для щенков:

АННА ГАРБУЗ, хозяйка Луши Толстенькое Счастье

Сейчас щенячий мягкий корм и все – это 500 грамм в день, есть какие-то вкусняшки, сейчас ее уже ничего не интересует, а раньше – да: мороженое, йогурты, сметана… По Украине она ездит с нами, кондиционер в машине -  для нее. В комнате жарко мы включаем обдув, на улице холодно  - мы не выходим, одежда , корм, все как у человека

День рождения в Луши был 18 мая - на собачье совершеннолетие хозяйка решила сделать своей ушастой подруге подарок и зарегистрировать рекорд долгожителя. Мопсы живут 12-15 лет  и мало кто из них - дольше. Главное требование регистраторов - это  документальное подтверждение возраста. Хозяева Луши предоставили все необходимые документы, которые дают основания считать ее самой старой собакой в Украине, возраст которой официально подтвержден:

ЛАНА ВЕТРОВА, руководитель Национального Реестра рекордов

За певних обставин ми все-таки чекали, щоб Луші виповнилось 18 років та 2 місяці, саме таким був попередній рекорд, болонка Фанти в Києві. Ми дуже чекали нового рекорду. Сьогодні маю величезне задоволення оголосити новий рекорд, який свідчить про велику любов людини до тварини, я дуже дякую в першу чергу вам, то тепло, яке ви віддали цій щасливій тварині, яка дожила до 18 років та 2 місяці, ми сподіваємось , щ вона буде жити ще двого. Я не дам ей умереть!

Мопс уже не имеет зубов, почти ничего не слышит и не видит, но она в кругу семьи, обожает свою хозяйку, которая призывает всех собачников начинающих очень хорошо подумать перед тем, как заводить собаку:

АННА ГАРБУЗ, обладательница собаки-рекордсменки

Для меня это ответственность, я подходила к этому очень серьезно, это не игрушка. Я всем говорю: не заводите собаку, не заводите где- то поигрались, а если собрался завести - сядь и подумай, посчитай  - вытянешь ли ты питание, уход ,  на кого ты оставишь ее ,если ты путешествуешь.  Это не должен быть питомник или передержка, только родные руки 

В руководительницы Национального реестра рекордов есть мечта - зафиксировать рекорд долгожителя с собакой без породы, но чтобы у нее были хозяева и документ.

Пока в Украине таких заказов не поступало.

Видео: 

Собачье совершеннолетие у мопса Луши переросло в рекорд Украины - 25.05.2018

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