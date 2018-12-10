Соцсеть Facebook ввела секс-цензуру

Социальная сеть Facebook обновила правила сообщества, в которых запретила посты о сексе.

Теперь в них говорится, что Facebook можно использовать для обсуждения проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя для побуждения к сексуальным контактам между взрослыми.

В Фейсбук запрещены предложения заняться сексом, просьбы прислать изображения сексуального характера и пр.

Нельзя даже намекать на секс.

Например, фраза "хочу развлечься сегодня вечером" может быть расценена как намек на секс.

Правила касаются всех групп, страниц и даже сообщений в мессенджере.

Впрочем, в разговоре с The Verge представители соцсети прояснили некоторые спорные моменты.

В первую очередь, стоит помнить, что модерироваться будет тот контент, на который пожалуются пользователи.

Если никто не пожалуется, удалять контент не будут.

Описание сексуальных предпочтений не запрещено, если сообщение не провоцирует на секс.

Например, фраза "Я гей" не нарушает нормы сообщества, а фраза "Я натурал и ищу девушку, чтобы ********. Звоните" - нарушает.